Superluna: torna la grande luna, ecco come e dove vederla

Torna la Superluna, è già la seconda volta dopo gennaio, la diretta dello spettacolo sul sito Virtual Telescope

Ritorna domani la Superluna ed è la seconda quest'anno dopo il fenomeno ammirato a gennaio scorso. La più grande e brillante Luna piena è un evento da non perdere tanto che la Nasa ha dedicato un intero post per illustrare cosa renda così speciale il nostro satellite. Quella del 19 febbraio non è però l'ultimo "fuoco d'artificio" del più romantico corpo celeste.

Una "terza ed ultima Superluna dell'anno è prevista il 19 marzo, quando la distanza del perigeo sarà raggiunta un giorno e cinque ore prima della luna piena" anticipa l'astronoma Nasa della Mitzi Adams. Domani intanto, per gli appassionati di astri e pianeti il Virtual Telescope organizza una diretta dal suo sito per mostrare lo spettacolo della Superluna che si celebra sui cieli di Roma: l'appuntamento online è a partire dalle 16,00 ora italiana.



Ma che cos'è una Superluna? L'astronoma della Nasa Mitzi Adams spiega che "come le orbite di tutti i corpi nel sistema solare, l'orbita della Luna attorno alla Terra non è circolare, ha una forma ovale o ellittica, con la Terra leggermente spostata rispetto al centro". Di conseguenza, "ci sono due estremi di distanza di ogni orbita: l'approccio più vicino, noto come perigeo, e il più lontano, o apogeo". Ecco, continua Adams, "quando la Luna si trova nell'approccio più vicino ed entro un giorno circa dall'essere piena, si chiama 'supermoon' perché la Luna sarà più luminosa e più grande"

Mitzi Adams spiega ancora che "per la supermoon del 19 febbraio, la Luna sarà piena solo sei ore dopo che avrà raggiunto la perigeo della sua orbita, rendendola la luna piena più luminosa e più grande dell'anno".

L'astronoma della Nasa -che ospita abitualmente discussioni spaziali e tour del cosmo al Von Braun Planetarium di Huntsville- ricorda che "una super luna si è verificata anche a gennaio con un perigeo leggermente più distante, solo 583 chilometri più lontano, ma 14 ore dopo la luna piena". E, aggiunge, "la supermoon di gennaio includeva un'eclissi lunare totale in tutta l'America del Nord e del Sud".