Tarantino "corteggia" Brad Pitt per un film sul killer Charles Manson

Un film basato sugli omicidi della Famiglia Manson. Questo il progetto a cui sta lavorando il regista premio Oscar Quentin Tarantino, come riporta la stampa Usa. Tarantino, che si occuperà anche della sceneggiatura, sarebbe in trattativa con Brad Pitt (per il ruolo dell'avvocato Vincent Bugliosi che perseguì Manson) e Jennifer Lawrence (insieme a Margot Robbie, per il ruolo di Sharon Tate, una delle vittime) tra gli artisti coinvolti. Il film verrebbe girato nel 2018 e tratterebbe le vicende e gli efferati omicidi di Charles Manson, 82 anni, dietro le sparre, e dei membri della cosiddetta "Famiglia". Tra gli assassini più noti, quello della star di Hollywood, all'epoca incinta, Sharon Tate.