The Dinner, ecco il film tratto dal libro di Herman Lock

In occasione dell’uscita al cinema del film The Dinner, l’agenzia di entertainment marketing Wepromo, specializzata in attività promozionali legati al cinema, avvia un progetto finalizzato ad accompagnare in maniera insolita ed originale il lancio del film in sala distribuito da Videa. Due player importanti del mondo del food&wine, Deliveroo, il servizio di food delivery, e Vivino, l’app numero uno sul vino, daranno la possibilità agli utenti di ordinare, in alcuni ristoranti del circuito Deliveroo, il menù ispirato al film, accompagnato da una accurata selezione di vini proposta da Vivino. Per tutti, la possibilità di partecipare alle anteprime del film a Roma e Milano. L’attività viene comunicata con una fitta campagna social e digital attivata dai partner.

Liberamente tratto dal romanzo di Herman Koch, “La cena”, porta sullo schermo le relazioni e i segreti di famiglia. Durante una cena tra due fratelli e le rispettive mogli, in un ristorante lussuoso, emerge un orribile segreto. Il film, che ha per regista Oren Overman, è una bomba ad orologeria, perfettamente congegnata, che distruggerà per sempre, nel tempo che va dall’antipasto al dessert, la vita di ognuno dei protagonisti. Questa la trama. Stan Lohman (Richard Gere), membro del Congresso in corsa per la carica di governatore, accompagnato dalla giovane moglie Katelyn (Rebecca Hall), invita a cena in uno dei ristoranti più esclusivi della città suo fratello minore Paul (Steve Coogan) e la moglie Claire (Laura Linney).

Quella che sembra essere una normale riunione familiare, si rivela essere invece l’occasione per discutere di un terribile omicidio commesso dai rispettivi figli e ancora impunito. I quattro genitori si trovano di fronte ad un doloroso dilemma morale: proteggere i propri ragazzi nascondendo la verità o agire secondo giustizia e denunciare il crimine? Portata dopo portata i rapporti si frantumano e si svelano i veri volti dei quattro protagonisti, restituendo una rappresentazione feroce della natura selvaggia dell’uomo, ben celata sotto la superficie delle convenzioni sociali e delle apparenze borghesi. Dramma, commedia, satira, thriller: The Dinner è tutto questo e, sulla scia del successo di Perfetti Sconosciuti, terrà gli spettatori inchiodati in sala in attesa della decisiva e sconvolgente ultima portata.

Eduardo Cagnazzi