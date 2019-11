Tibet Festival, “Un lungo viaggio sul tetto del Mondo": il programma

18:00

Proiezione in anteprima a Roma del film documentario “Dalai Lama Scientist” a cura di Dawn Gifford Engle, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019.

Giovedì 12 dicembre

17:00

Tavola Rotonda: “A sessant’anni dalla sua occupazione, il presente e il futuro del Tibet”

- Chhimey Rigzen, rappresentante di Sua Santità il Dalai Lama in Europa

- Dechen Dolkar, rappresentante dell’Associazione donne tibetane e della comunità tibetana in Italia

- Claudio Cardelli, presidente dell’associazione Italia Tibet, documentarista e fotografo

- Marilia Bellaterra, presidente dell’associazione Aref International

- Piero Verni, giornalista - documentarista - Heritage of Tibet