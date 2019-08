TIM: 40° Meeting di Rimini con Anna Tatangelo

TIM, main partner del 40° Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, porta a Rimini Fiera Anna Tatangelo, tra le cantanti più seguite dai giovani

L’artista si confronterà il 23 agosto, nel pomeriggio, con il pubblico negli spazi dedicati alle applicazioni 5G di TIM per l’entertainment digitale sviluppate da TIMMUSIC – il servizio di TIM che permette di ascoltare in streaming milioni di brani musicali di tutti i generi.

I visitatori del Meeting di Rimini presso le aree espositive TIM potranno ascoltare tutte le novità discografiche e tantissime playlist nelle postazioni TIMMUSIC. Potranno anche provare TIMGAMES cimentandosi con giochi come MotoGP™19, Ride, Grid su smartphone sfruttando la velocità del 5G.

Sarà inoltre possibile provare il video streaming immersivo a 360º con le immagini dell’ultima edizione del Giro d’Italia e del Rally Legend di San Marino 2018.

TIM è il primo operatore nazionale a portare il proprio servizio di Cloud Gaming anche su rete 5G, riconfermando il primato di leader nell’offerta di servizi multimediali evoluti.

TIM è presente al Meeting anche con un’area interamente dedicata alle soluzioni 5G già disponibili. Si potranno effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici di tutta Italia (ad esempio Piazza Navona a Roma) attraverso speciali visori, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una guida turistica collegata a distanza.

Si potrà scoprire la Smart City Control Room di TIM che rappresenta il "cervello" della futura smart city in cui sarà possibile visualizzare su schermo i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di TIM, utili per una gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, dell’illuminazione stradale, della raccolta dei rifiuti o del monitoraggio ambientale utilizzando i mezzi pubblici che si trasformano in questo modo in vere e proprie centraline di controllo della qualità dell’aria (Bus As a Sensor).

Si potrà anche sperimentare la “panchina intelligente” (smart bench), uno degli oggetti connessi alla Smart City Control Room e dotata di collegamenti wi-fi, interfacce USB per ricarica cellulare e seduta con elementi multimediali.

Un’area sarà dedicata inoltre ad alcune delle più interessanti startup digitali accelerate dal programma di Open Innovation TIM WCAP e diventate nel tempo realtà imprenditoriali di successo in diversi settori.