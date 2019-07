Topolino presenta la carte d'autore del Maestro Paolo Mottura

In edicola mercoledì 31 luglio e mercoledì 7 agosto

due mazzi di carte da collezione personalizzate dal maestro Paolo Mottura

con protagonisti Paperino, Paperina e Zio Paperone

L’estate di Topolino è sempre più ricca e “d’autore”, grazie alle carte da gioco disegnate da Paolo Mottura con protagonisti i paperi più celebri del mondo. Due mazzi da collezione, rosso e blu, che saranno in allegato rispettivamente insieme al numero 3323 (in edicola da mercoledì 31 luglio) e 3324 (da mercoledì 7 agosto).

Paolo Mottura, grande Maestro Disneyano della matita e del colore, ha dato vita a una versione da collezione senza precedenti, per lo stile e la qualità, personalizzate con i personaggi Disney dell'universo dei paperi. Paperino, Paperina, Zio Paperone e Paperoga si calano nei panni di Fanti, Regine, Re e Giullari per dare una pennellata di eleganza alle classiche sfide tra amici e in famiglia che regolarmente ogni estate si trasformano in uno dei passatempi più diffusi.

“Queste carte da gioco sono molto speciali. Per realizzarle è stata scelta una tecnica diversa dal solito: sono state disegnate manualmente e colorate con gli acquarelli. I vari personaggi presenti sulle carte sono sempre diversi uno dall’altro, non c’è alcun elemento che le renda uguali!” afferma Paolo Mottura. “Ho studiato le vecchie carte classiche, analizzandole e abbinando ad ogni figura un abitante di Paperopoli. L’abbinamento tra figure e personaggi è venuto spontaneo: il re, ad esempio, poteva essere solo Zio Paperone, mentre il giullare Paperoga, che è il più buffo!”.

I due mazzi d’autore sono composti ciascuno da 54 carte da poker prodotte da Cartamundi e saranno in vendita in edicola, in fumetteria e online su www.paninicomics.it in abbinamento a Topolino.

