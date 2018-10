Torna Blue Note Off al Sisal Wincity Milano Diaz: 26 appuntamenti gratuiti

Torna il Blue Note Off al Sisal Wincity Milano, in Piazza Diaz 7, dopo il successo della passata edizione.

Al Sisal Wincity Milano tornano gli artisti di Blue Note Off, il format targato Blue Note Milano che la scorsa stagione (da febbraio a maggio 2018) ha portato alla location più di mille spettatori durante le date in programma.

Un’iniziativa che ha riscosso grande successo tra il pubblico e gli addetti ai lavori e che proporrà 26 appuntamenti che scalderanno le serate milanesi a partire dal 29 ottobre.

Al Sisal Wincity Milano, in Piazza Diaz 7, si alterneranno artisti già protagonisti della passata stagione, che proporranno uno spettacolo inedito, insieme a musicisti che per la prima volta si esibiranno in questa rassegna.

Il calendario verrà inaugurato da Dagmar Segbers & Alberto Marsico per poi proseguire con i fratelli Pepe e Pancho Ragonese, i LO Greco Bros e Simone Daclon Trio solo per citarne alcuni.

Blue Note Off è un’iniziativa nata un anno fa per offrire al grande pubblico l’opportunità di ascoltare artisti di fama internazionale e giovani talenti in vari luoghi della città e Sisal Wincity è riuscita a cogliere lo spirito dell’iniziativa offrendo i concerti gratuitamente al pubblico della location.

“Siamo molto contenti di avere al nostro fianco nuovamente un partner come Sisal che ha creduto fin da subito in questo progetto”, affermano ai microfoni di affaritaliani.it Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group, azienda proprietaria di Blue Note Milano. “E di constatare che il pubblico ha apprezzato l’aver a disposizione della musica di grande qualità in un contesto inusuale”.



“È nuovamente motivo di orgoglio per Sisal poter rendere la musica accessibile anche in location polifunzionali e versatili come Piazza Diaz 7 a Milano”, ha dichiarato ad affaritaliani.it Massimo Ingrassia – Direttore Retail Italia Sisal Wincity e Sisal Matchpoint. “Rendere disponibile la musica dal vivo a un pubblico allargato e con ingresso gratuito agli eventi in programma rientra a pieno titolo nel nostro progetto strategico di intrattenimento e socializzazione, per assicurare al pubblico milanese momenti di divertimento e relax, grazie anche alla ristorazione di qualità che renderà ogni serata un momento esclusivo e memorabile”.



Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e inizieranno alle 20.30.