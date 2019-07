Trend generale di ricerche on line sul vino. Ecco quale paese del G7 vince

In Italia il numero di ricerche medie annuali on line sul prodotto “vino” è molto più basso rispetto a Francia, USA e Canada. Quale il vitigno italiano più ricercato tra i vini italiani? Il Prosecco, seguito dallo Chardonnay. In Germania si cerca con sempre più interesse “come fare il vino”, mentre in Giappone si cercano corsi per sommelier. Il trend generale di ricerche on line su vino e vino italiano è in continua crescita ovunque.

Il Vino nei Paesi del G7

Una panoramica sulle ricerche on line tra il 2015 e il 2018 riguardanti il prodotto “vino” e “vino italiano” nei paesi del G7; cosa cercano Italia, Francia, Germania, UK, USA, Canada e Giappone quando cercano la parola vino sul web. Tramite un’analisi delle ricerche degli utenti, è possibile rispondere alle loro esigenze: capire che quelle dei francesi sono diverse da quelle dei giapponesi e che per esempio dicembre è il mese migliore per organizzare campagne di marketing in paesi come il Canada o la Gran Bretagna.

Analisi dati e ricerche utenti online correlate al prodotto “vino” sono alla base dell’analisi condotta da Valentina Tortolini per ByTek, martech company, appartenente al gruppo Datrix, specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale per Search Marketing, Advertising & Lead Generation e Content Marketing. Lo studio ha permesso di evidenziare che nei paesi del G7 quando si cerca la parola “vini italiani”, il vitigno più richiesto è il Prosecco, con unica eccezione il Giappone, dove si cerca prevalentemente il vino Chardonnay. Seguono quindi il Pinot grigio, il Cabernet sauvignon, il Ribolla gialla e il Lambrusco. Ecco nel dettaglio cosa si cerca quando si scrive “vino” su Google nei paesi del G7.

Quali le ricerche on line sul vino nei Paesi del G7

In Francia le ricerche specifiche sul vino si concentrano a dicembre con un interesse crescente per composizione e vitigno. Le ricerche sul vino italiano riguardano prevalentemente la parola Prosecco, con un trend positivo per

produttori

fonti di informazioni come magazine e guide.

Anche in Gran Bretagna le ricerche si concentrano a dicembre, con un forte interesse per la categoria accessori e trend in aumento per acquisti, eventi e magazine/guide.

Il Prosecco è il vitigno italiano più ricercato, rispetto al quale c’è un interesse crescente per luoghi e lavoro. In Germania non c’è una stagionalità delle ricerche, mentre il trend è concentrato soprattutto sulla categoria accessori, con un interesse crescente per

Vitigno

eventi

come fare il vino

Negli USA si registra un’alta quantità di ricerche generali sul vino e sul vino italiano, rispetto al quale Prosecco è sempre quello più ricercato, con interesse crescente per i produttori. Trend generale di ricerche in crescita anche in Canada, con stagionalità a dicembre e interesse crescente per acquisti ed eventi; Prosecco sempre al primo posto per quanto riguarda le ricerche sul vino italiano. In Giappone invece il vitigno nostrano più “digitato” è Chardonnay, con un interesse crescente per le regioni di produzione e i corsi di sommelier.

Le ricerche on line vino in Italia

Quando gli italiani cercano il prodotto vino online, cosa cercano? Principalmente il nome del vino, poi in genere classifiche, produttori e tipologie.

Il trend di ricerca è in forte crescita e non ha una stagionalità precisa. La maggior parte delle ricerche sono concentrate nei cluster:

regione

tipologia

vitigno

Si registra però anche in interesse crescente per: acquisto e produttore. Sul vino italiano le ricerche si concentrano ancora su Prosecco, dove i cluster con elevati trend di crescita sono: nome, classifiche e info.

I produttori di Prosecco più cercati sono: Drusian, Soligo e Mionetto. Per quanto riguarda lo Chardonnay, invece, i cluster con elevati trend di crescita sono le Classifiche, il Nome in generale e le Ricette; i produttori più cercati, il castello Banfi e Ca’ del Bosco.

Nel caso del Ribolla Gialla i cluster in crescita sono Cantine e Produttori, il Prezzo e la Vendita; i produttori più cercati, Bastianich e Felluga.