Papa Francesco, nuovo libro: "Tutti gli uomini di Francesco"

Esce oggi in libreria per le Edizioni San Paolo il volume “Tutti gli uomini di Francesco – I nuovi cardinali si raccontano” di Fabio Marchese Ragona, vaticanista del Gruppo Mediaset, curatore sul sito web di Tgcom24 del blog Stanze Vaticane e conduttore di un’omonima rubrica sul canale all-news di Mediaset. Per la prima volta, tutti insieme, i nuovi cardinali di papa Francesco si raccontano in un volume.



Alcuni svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o a pranzo con gli amici. È l’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa, provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all’improvviso cardinali. Per la prima volta tutti insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano in questo volume, svelando anche i motivi, finora nascosti, di tante scelte inconsuete di Jorge Mario Bergoglio. Perché, ad esempio, Francesco, nei suoi concistori, predilige le diocesi della “fine del mondo” a scapito di quelle storicamente cardinalizie? Perché non informa prima i nuovi porporati destinati a ricevere la berretta? Questi e altri dubbi vengono adesso sciolti dalla viva voce dei più stretti collaboratori del Pontefice.



Un viaggio inedito che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano, e che finisce in Oceania, attraversando tutti gli altri continenti. Con clamorosi retroscena, mai svelati, anche sul conclave che ha eletto Papa Francesco.



“I confratelli porporati intervistati da Fabio Marchese Ragona raccontano in questo volume la loro esperienza, il loro servizio per la Chiesa e per il Papa, spiegano come la Chiesa di oggi si confronta con questo mondo sempre più globalizzato, dall’Africa all’Oceania, tra povertà, guerre civili, crisi di vocazioni, secolarizzazione e avanzata delle sette, con la certezza che le ferite della Chiesa stiano pian piano guarendo. Un racconto inedito dalla viva voce degli “uomini di Papa Francesco” che riescono con armonia e delicatezza a spiegare le sfide che si trovano ad affrontare nella Curia Romana e nei Paesi dove svolgono la loro missione”.

Fabio Marchese Ragona, Tutti gli uomini di Francesco – I nuovi cardinali si raccontano, Edizioni San Paolo 2018, pp. 384, 18 euro





L'AUTORE

FABIO MARCHESE RAGONA (Milano, 23 dicembre 1982), giornalista professionista, è vaticanista del Gruppo Mediaset, dove lavora dal 2008. Cura, sul sito web di Tgcom24, il blog Stanze Vaticane e conduce, ogni domenica, un’omonima rubrica sul canale all-news di Mediaset. Collabora, per le questioni vaticane, con il quotidiano Il Giornale e con il settimanale Panorama. È autore del documentario Il sorriso di Karol, vincitore di diversi premi intitolati a Giovanni Paolo II. Per le edizioni de “Il Giornale” ha scritto il pamphlet Potere Vaticano sulla diplomazia di Papa Francesco. Si è laureato all’Università “La Sapienza” di Roma in Scienze della comunicazione e diplomato in giornalismo presso il master biennale del “Campus Multimedia” di Milano. È siciliano, di Canicattì (AG).