Ufo, il racconto choc di una pilota della British Airways. Aperta un'inchiesta

Una pilota della British Airways ha raccontato di aver visto un Ufo nei cieli dell'Irlanda. L'ente per l'aviazione civile irlandese ha aperto un'inchiesta sulla segnalazione di "luci brillanti" e "oggetti volenti non identificati" al largo della costa sud-occidentale alle 06:47 ora locale di venerdi' 9 novembre. La pilota ha contattato il controllo del traffico aereo di Shannon per sapere se ci fossero in corso esercitazioni militari nell'area poiche' aveva visto qualcosa muoversi a gran velocita'. La risposta del controllore del traffico aereo e' stata che non c'era alcuna esercitazione. Il volo era partito da Montreal ed era diretto a Heathrow, riporta la Bbc. La pilota ha detto al controllore di volo che una "luce molto brillante" era salita lungo il lato sinistro dell'aereo prima di "virare rapidamente verso nord". Il pilota di un aereo della Virgin si e' unito alla conversazione suggerendo che potesse trattarsi di una meteora o di un altro oggetto che rientrava nell'atmosfera terrestre, ma di aver visto anche lui "piu' oggetti molto brillanti che seguivano lo stesso tipo di traiettoria verso destra a velocita' astronomica, quasi Mach 2 (il doppio della velocita' del suono, ndr)". L'aeroporto di Shannon non ha voluto rilasciare dichiarazioni visto che l'inchiesta e' in corso.