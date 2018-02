Uma Thurman, ecco il video choc dell'incidente sul set di Kill Bill

Quentin Tarantino ha ammesso gli errori commessi nell'ideazione della scena di "Kill Bill: Vol. 2" (2004). In una intervista al New York Times, Uma Thurman ha rivelato che il regista le chiese una scena senza controfigura per guidare un'auto poco affidabile a una determinata velocita' per far "svolazzare i capelli": il veicolo ando' a sbattere contro un albero e l'attrice rimase ferita. "Dissi a Uma Thurman che sarebbe andato tutto bene, che la strada era dritta e sicura. Ma non lo era. Ho sbagliato. Non l'ho costretta a salire in macchina, ma lei accetto' perche' si fidava ciecamente di me", ha ammesso il regista in una intervista a Deadline.

"E' uno dei piu' grandi rammarichi della mia vita, uno dei degli errori piu' orribili", ha aggiunto. Poche ore prima della diffusione dell'intervista a Tarantino, Thurman ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram, qaffermando che "Quentin Tarantino si e' profondamente pentito e continua a pentirsi per questo evento sfortunato". Nell'intervista rilasciata a Maureen Dowd, una delle firme del New York Times, in cui alla fine rivela anche di essere stata molestata da Harvei Weistein, l'attrice racconta l'inedito particolare di cui fornisce anche una prova video ( https://www.nytimes.com/2018/02/03/opinion/sunday/this-is-why-u ma-Thurman-is-angry.html ). Ossia che il regista, suo ex, l'unico nell'ambiente cui aveva raccontato dell'aggressione sessuale di Weinstein all'hotel Savoy di Londra nel 1994 - avrebbe tentato di ucciderla costringendola a farle girare quella scena pericolosa da cui usci' viva per miracolo.

Tarantino, racconta Thurman, era "furioso perche' gli stavo costando un sacco di tempo e mi promise che' l'auto era a posto' e mi convinse a girare la scena dicendomi di 'procedere a 64 km/h perche' solo a quella velocita' i tuoi capelli sventoleranno nel modo giusto, non sbagliare senno' girerai di nuovo la scenza fino a quando non andra' come voglio io'. Ma quella era una trappola mortale. Il sedile dell'auto non era correttamente incardinato al pianale. Era una strada sabbiosa e non dritta" come mi aveva detto". A quel punto, la scena fu girata con la telecamera montata dietro l'attrice (di cui si vede solo la nuca e per cui poteva essere usata senza problemi una controfigura) sul portabagagli della Karmann Ghia con la quale dopo una manciata di secondi fini' Thurman fuori strada, andando a sbattere violentemente contro una palma.