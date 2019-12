Un bel “Natale in Casa Cupiello”

Di Antonio Magliulo

Quasi tutti i teatranti, anche tra i professionisti, ci pensano cento volte prima di scegliere una

commedia di Eduardo.

Perché esitano tanto? Vi chiederete voi. Perché, anche non volendo, il confronto - perdente in

partenza - col sommo Maestro è inevitabile, visto che le registrazioni dei suoi spettacoli sono

sempre disponibili e la gente può vederli tutti i giorni.

Vi sono casi però in cui un gruppo teatrale decide di mettere in scena un suo testo, senza stare a

pensarci troppo e l’esito risulta positivo.

E’ quel che è accaduto alla Compagnia Teatrale del Circolo Ilva di Bagnoli, diretta da Gennaro De

Lucia, che nei giorni scorsi ha debuttato presso il Teatro Troisi di Napoli con l’opera Natale in casa

Cupiello, ricevendo lusinghieri consensi.

Al di là degli applausi che hanno sottolineato molti passaggi dello spettacolo, la messinscena è

apparsa scorrevole e ben congegnata. Gli attori, dal primo all’ultimo, hanno retto benissimo i ruoli

loro affidati, risultando naturali e convincenti.

Tutto ha funzionato alla perfezione, dalle scene gradevoli ed essenziali, alle luci e ad i suoni…

questi ultimi forse avrebbero dovuto sostenere meglio il parlato degli attori vocalmente meno dotati.

Anche le entrate e uscite dei vari personaggi sono state impeccabili, e le battute provviste di un

apprezzabile nitore.

Ammirevoli Pasquale Minopoli, che ha interpretato la parte del dispettoso Tommasino e Emanuela

Ciuccio che ha ricoperto i panni di Ninuccia, giovane tormentata e contesa.

Più che decorosi gli attori comprimari: Giorgio Barbieri (Nicola); Diego Muzio (Vittorio Elia);

Antonio Toscano (Il Dottore); Mena Garzillo (Carmela); Giovanni Troia (Raffaele); Maria Rosaria

Cocca (Olga Pastorelli); Gennaro De Martino (Luigi Pastorelli); Augusto Cubuzio (Alberto);

Patrizia Orga (Armida Romaniello); Mariana ferri (Rita); Lara Baldini (Maria); Mariangela

Zannelli (Assunta).

Le scene, sobrie e adeguate, sono state affidate a Massimo Malavolta; i costumi a Susy Garofalo;

Hanno curato l’organizzazione generale Nina Campitiello & Antonio De Maio

Particolarmente apprezzati Gennaro De Lucia, che oltre a curare egregiamente la regia, si è

cimentato nel difficile ruolo di Luca Cupiello, che fu proprio di Eduardo.

Applauditissima Fulvia Oliva, che ha interpretato il non meno difficile ruolo di Concetta, risultando

veramente convincente.

Molto apprezzato anche Umberto Del Cuoco nei panni del bistrattato e livoroso Pasquale Cupiello.

Questi ultimi tre nomi, dotati di un innato talento, hanno alle spalle un lungo tiroconio, che ha

permesso loro di dominare la scena con disinvoltura, sicché lo spettatore si è dimenticato

completamente che prima di loro sono esistiti artisti eccellenti e irragiungibili.

Così, per un paio d’ore, la platea del Troisi si è riempita di sussurri e di grida, di risate e lacrime, di

silenzi e battimani, insomma di emozione pura. Ed ancora una volta il teatro cosiddetto amatoriale

si è fatto onore e ha dato dei punti a quello più paludato, dimostrando che l’arte, in qualunque sua

espressione, può diventare grande, se c’è un po’ di talento, un po’ di umiltà e tantissima passione.