Un libro su Amedeo Modigliani per il centenario Giunti pubblica “Modigliani il principe” in occasione dei cento anni dalla morte dell’artista

Di Chiara Giacobelli

Tutti ne conoscono il nome, famose ovunque sono le sue donne senza occhi dai lunghi colli, in

molti hanno sentito parlare dei suoi amori travagliati, della sua vita dannata, del suo animo

inquieto. Eppure, pochissimi si sono realmente addentrati nelle pieghe dei sentimenti, delle scelte

e dei cambiamenti che hanno segnato l’esistenza di Amedeo Modigliani. È un peccato, perché di

artisti come lui ne nascono uno ogni secolo, così ricco nell’interiorità, forte e al contempo fragile.

Ce lo riconsegna nella sua interezza di uomo e di pittore Angelo Longoni, drammaturgo,

regista e narratore diplomatosi alla Civica Scuola d’Arte del Piccolo Teatro e già apprezzato per

alcuni romanzi; proprio a lui Longoni dedica il suo ultimo libro: “Modigliani il principe”.

Edito da Giunti in occasione del centenario della morte che cadrà il prossimo 24 gennaio 2020

Si tratta di una biografia romanzata di circa seicento pagine che ci accompagna per mano nel variopinto

mondo di Modigliani, scandagliandone ogni aspetto della vita. Il libro, che si apre con una lettera

scritta dalla madre Eugénie Garsin, si suddivide in tanti brevi capitoli, ciascuno incentrato su un

aspetto specifico: la madre, i maestri, la pittura, le donne (molte, tutte alquanto amate), i viaggi,

Parigi, gli amici, e poi ancora il rapporto con gli altri, l’inquietudine interiore, l’assenza, il fantasma

della morte.

Amedeo Modigliani è uno dei personaggi del Novecento più difficili da raccontare

specialmente se si tenta l’impresa di una narrazione in prima persona, calandosi quindi totalmente nei suoi

panni. Sempre perseguitato dalla salute cagionevole, incapace di resistere alle passioni – specie

quelle per l’alcol e per le donne –, in eterna ricerca di qualcosa o forse di qualcuno, di quel se

stesso che era difficile da comprendere persino per lui, “il principe” era un uomo dalle mille

sfaccettature, in cui lo spirito ironico e critico si fondeva con la tendenza alla malinconia. È dunque

un lavoro mastodontico quello di Angelo Longoni su una figura tanto blasonata quanto sfuggente.

Su Modigliani si è già detto e scritto tanto, non solo in riferimento alla sua arte, ma anche al

personaggio che aveva ritagliato su di sé. Nessuno, però, si era mai cimentato prima nell’impresa

di raccontarne la vita in maniera così profonda e attenta, facendo sì uso dell’immaginazione e della

fiction come si conviene in un romanzo, ma senza mai dimenticare l’aderenza alla realtà storica.

“Mi accorgo che sto decidendo cosa m’interesserà dipingere in futuro: i momenti di abbandono

irripetibili. Nessuna natura morta, oggetti, barche e animali. L’uomo e la donna nei loro attimi di

pace.





Solo in quegli istanti si può avere la coscienza di cosa siamo.

La pace ci fa essere lucidi e ci apre a un’inaspettata intelligenza, ci permette di capire qualcosa di noi, facendocela accettare senza rabbia e angoscia”. Emozioni, queste ultime, che spesso dominarono l’artista livornese e trovarono sfogo nel pennello, specie nei ritratti delle donne senza occhi, dai lineamenti lunghi e i contrasti cromatici accesi. Sono creature angoscianti e misteriose, le sue, proprio come lui stesso

doveva talvolta apparire agli occhi dei suoi contemporanei.

Tra dialoghi ironici e frizzanti, riflessioni profonde, partenze e ritorni, innamoramenti, frustrazioni

e grandi esaltazioni, questo romanzo ci permette di entrare in contatto con il vero Amedeo,

regalandoci l’illusione di trovarci lì con lui, al posto degli amici scapestrati che frequentava, ad

ascoltarlo chiacchierare e provocare. Certamente ci consente di meglio conoscere un artista

fondamentale per il Novecento italiano e francese: dunque, un libro indispensabile sotto molti punti

di vista.