Un romanzo importante descrive l’omicidio Caravaggio

di Raffaello Carabini

“Tutto il marchingegno narrativo del libro è partito da una mano. Una mano apparsa inaspettatamente durante l’ultimo restauro de Il martirio di Sant’Orsola, il quadro conclusivo dell’epopea di Caravaggio, che rappresenta Attila mentre uccide l’ultima di una schiera di vergini che morirono per non rinnegare la fede. Una mano che non pare appartenere a nessun protagonista.” Così dice Lucio Salvini, autore con Silvia Brena de L’ ultimo respiro del corvo, un cospicuo romanzo che incrocia due piani narrativi in una serie di rimandi e ricordi, di approfondimenti colti e vicende storiche, di ricostruzioni azzardate e pura fiction.

Permeato da un’atmosfera thriller – da un lato legata a un’interpretazione romanzesca ma plausibile della vita (e soprattutto della morte) del sommo pittore seicentesco; dall’altro all’ambiente dell’odierno mercato (e soprattutto del suo sottobosco) dell’arte – questo volume di oltre 500 pagine, cui una sforbiciata di editing non avrebbe fatto male ma che pure si legge con estremo piacere, vive nei territori del noir. Non solo quello del genere letterario, ma anche quello che riempiva le tele caravaggesche prima della stesura dei soggetti, anche quello che sgocciola dalle ali del corvo, la cui simbologia alchemica molto amata dal cardinal del Monte, massimo protettore del “folle” maestro, permea a poco a poco le pagine.

“Il romanzo è un doppio viaggio”, continua Salvini. “Uno che segue Caravaggio fino alla sua fine, sulla quale di fatto gli storici dell’arte non sono affatto concordi. Noi abbiamo scelto un’interpretazione. L’altro è quello interiore del critico chiamato a realizzare oggi una mostra sui “falsi” Caravaggio, ovvero le copie che lo stesso maestro faceva di un medesimo soggetto, se gli venivano richieste. Immedesimandosi nel pittore ritrova le sue radici ebraiche e fa pace con sé stesso, in un percorso di pentimento e rinnovamento che lo segnerà.”





L’ ultimo respiro del corvo (Skira editore, pgg. 510, € 24,50) mette in piedi un meccanismo narrativo a due ingranaggi e vari cerchi concentrici, un doppio movimento in continua tensione ad allargarsi e a ruotare, che si fionda verso un finale che “spiega perché, come e chi uccise il pittore”. Almeno secondo Salvini, giornalista e autore tv, grande discografico e amante dell’arte, che scrive la parte storica, mentre a Brena, scrittrice, saggista e direttrice di varie riviste femminili, è affidata la parte contemporanea.

“Caravaggio è stato un ragazzo di vita ante litteram, oggi sarebbe potuto essere un graffitaro, un rapper, con una vita trasgressiva, non per provocazione ma per esigenza personale. I contemporanei ne parlavano da un lato con un’incoercibile ammirazione per l’artista innovativo, dall’altra con una totale condanna morale per la persona. Un uomo in bianco e nero come i suoi personaggi. Noi abbiamo ereditato la sua immagine cupa, oscura, sempre tra spade e coltelli, torbida, che dipinge mendicanti e prostitute, eppure è un pittore dell’amore, drammatico, contrastato, che però si insegue sempre per vederselo sfuggire spesso tra le dita, senza mai raggiungerlo. E vogliono raggiungerlo, con motivazioni contrastanti, i protagonisti della parte contemporanea del romanzo, che rappresentano il mondo di collezionisti senza scrupoli che amano i maestri antichi e moderni e muovono cifre enormi sul mercato dell’arte.”

Così conclude Salvini, dimostrando l’attualità di un’opera costata quattro anni di studi e ricerche, di approfondimenti negli archivi e confronti con specialisti. Noi un dubbio, che dice quanto il romanzo sia anche fresco, vivo e incalzante, ce l’abbiamo. Chissà se al generale Roberto Riccardi piacerà la descrizione dei due, peraltro acutissimi, investigatori del nostro prestigioso Nucleo Tutela Patrimonio, cui ha dedicato il recente bel libro Detective dell’arte. Uno pratica la pranoterapeuta su colleghi e investigati e l’altro usa citazioni filosofiche a ogni pie’ sospinto. Quasi un Dylan Dog e un Groucho carabinieri.