un uomo in fiamme di marco cubeddu

in libreria "Un uomo in fiamme", il nuovo romanzo di Marco Cubeddu (Genova, 1987), dal 2005 fa il pompiere precario. Dopo il diploma di Dirigente di Comunità ha frequentato il master in tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino. Dal 2014 al 2019 è stato caporedattore di Nuovi Argomenti. Scrive articoli e reportage per diverse testate, tra cui L’Ornitorinco Europeo, Sette, La Lettura del Corriere della Sera, Il Secolo XIX, Panorama, Il Giornale e Link. Ha pubblicato i romanzi Con una bomba a mano sul cuore (2013) e Pornokiller (2015), e la biografia di Costantino della Gherardesca, L’ultimo anno della mia giovinezza (2018), tutti usciti per Mondadori. Nel 2016 ha partecipato alla quinta edizione di Pechino Express su Rai 2 (http://www.affaritaliani.it/blog/under-30-e-dintorni/marco-cubeddu-scrivero-di-certo-di-pechino-express-440525_mm_568539_mmc_1.html)e ha fatto un cameo nella webserie di Lory Del Santo, The Lady. Attualmente lavora come guardiafuochi sulle navi in costruzione in Fincantieri.





Editore: Giunti Editore

Collana: Scrittori Giunti

Anno edizione: 2019

In commercio dal: 25 settembre 2019

Pagine: 324

Prezzo: 14,45