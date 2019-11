Una borsa di studio per meriti didattici. Laura Giuliani, vola anche a scuola

Laura Giuliani ha ricevuto una borsa di studio per meriti didattici dall’Università Telematica San Raffaele.

Ha ammesso di aver studiato anche durante il Mondiale francese. Tra una parata e l’altra, nelle camere d’albergo di Valenciennes e Montpellier, le città che lo scorso giugno hanno ospitato il ritiro azzurro, Laura Giuliani ha trovato il tempo di dedicarsi ai libri sulla ‘Medicina del calcio’, l’esame che ha sostenuto - e superato brillantemente - appena tornata in Italia dall’esperienza iridata.

“Se lo vuoi fare lo fai - ha commentato con sicurezza, la stessa con cui comanda le sue compagne di reparto - questo è un esame che ho deciso di ripetere, lo avevo già sostenuto ma non ero soddisfatta del risultato. È una materia che mi piace tanto, perché essere uno sportivo vuol dire prima di tutto conoscere come funziona il tuo corpo”.

Grazie alla sua caparbietà, al numero di esami sostenuti e a una media voti superiore ai 27/30, il numero 1 della Juventus e della Nazionale martedì a Coverciano ha ricevuto dall’Università Telematica San Raffaele di Roma la borsa di studio destinata agli iscritti AIC che si sono distinti per meriti didattici.

Con la tenacia e la caparbietà che la contraddistingue, reduce da un Mondiale che ha riscritto la storia del calcio femminile in Italia, si è distinta anche tra i banchi: è Laura Giuliani, estremo difensore della Juventus e della Nazionale Italiana. Secondo un noto portale tedesco, uno dei portieri donna più forti al Mondo. La calciatrice ha infatti ricevuto martedì a Coverciano, dove era in ritiro con le Azzurre di Milena Bertolini, una borsa di studio per meriti didattici dall’Università Telematica San Raffaele dove è iscritta al terzo anno della facoltà di scienze motorie curriculum calcio. L’ultimo esame (medicina del calcio), dopo quello mondiale, Laura lo ha sostenuto appena tornata in Italia dall’esperienza iridata e ha ottenuto il premio destinato agli iscritti all’AIC, calciatori professionisti, con una media uguale o superiore ai 27/30 e almeno la metà degli esami sostenuti presso l’ateneo romano nell’anno accademico 2017/2018.





L'intervista rilasciata da Laura Giuliani a SR TV