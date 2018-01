Unicredit insieme a Filarmonica della Scala: parte la tournée internazionale

Unicredit e Filarmonica della Scala: al via la tournée internazionale in 9 Paesi

Unicredit, al fianco della Filarmonica della Scala dal 2000, presenta la tournée internazionale dell'orchesta che sarà impegnata da gennaio a settembre con 17 concerti in 9 Paesi. Previste tre diverse tournée dirette da Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Daniel Harding e Myung-whun Chung. Negli ultimi anni la Filarmonica della Scala ha notevolmente incrementato il suo cartellone internazionale, celebrando la sua ricca storia con esibizioni nelle più famose sale da concerto e festival di tutto il mondo.

Jean Pierre Mustier, CEO di Unicredit e Presidente della Filarmonica della Scala: "condividiamo lo stesso obiettivo"

UniCredit sostiene l'orchestra dal 2000, dal 2003 come main partner. Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit e Presidente della Filarmonica della Scala, ha dichiarato: “L'elemento principale del rapporto tra UniCredit e la Filarmonica è il fatto che condividiamo lo stesso obiettivo: offrire l'esperienza musicale alle comunità per cui lavoriamo. Insieme diffondiamo la musica classica a un pubblico sempre più ampio e diversificato, educhiamo le prossime generazioni di ascoltatori e sosteniamo progetti che mirano a promuovere il senso di appartenenza alla comunità e il benessere”.

Filarmonica della Scala, ecco il programma della stagione sinfonica nella tournée internazionale

A gennaio Chailly dirigerà l'orchestra nei primi due concerti della stagione in Europa con i solisti Benjamin Grosvenor e Denis Matsuev che si alterneranno al pianoforte. La tournée avrà inizio al Barbican Centre di Londra (24 gennaio – solista Grosvenor); seguiranno due date al Vienna Musikverein (29 e 30 gennaio – solista Matsuev) e concerti a Budapest (25 gennaio, Béla Bartók National Concert Hall), Parigi (26 gennaio, Philharmonie), Lussemburgo (27 gennaio, Philharmonie) e Lucerna (21 marzo, Festival). Il 27 maggio, dopo un loro concerto alla Scala, Daniel Harding e la Filarmonica saranno a Istanbul per suonare L'Eroica di Beethoven e il Concerto per pianoforte di Prokofiev con il pianista russo Daniil Trifonov. Tra la fine di agosto e settembre la Filarmonica partirà per una tournée in Italia (Rimini, Torino, Merano, Verona) e in Europa (Ljubljana, Grafenegg, Gstaad, Wiesbaden) con due direttori d'orchestra di famiglia, Christoph Eschenbach e Myung-whun Chung, e solisti affermati come Sol Gabetta, Vilde Frang, Jan Lisiecki, Seong-Jin Cho e il soprano Olga Peretyatko.