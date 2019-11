Università Telematica San Raffaele: cattedra al Prof. Emmanuele Emanuele

Si è svolta oggi la cerimonia per il conferimento di un incarico quale professore straordinario in Scienza delle Finanze nell’ambito del Corso di Studi in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione al Barone Emmanuele Emanuele, discendente da una delle più antiche e illustri casate di epoca medievale della Spagna (1199) e dell’Italia meridionale. Professore universitario, avvocato cassazionista, economista, esperto in materia finanziaria, tributaria ed assicurativa, saggista, autore di libri di economia e finanza e di raccolte di poesie; presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Roma, con sedi a Madrid, Valencia, Mosca, Rabat, Catania e Palermo.

“Siamo onorati di poter annoverare un docente tanto prestigioso e di valore quale il prof. Emmanuele Emanuele, che ha realizzato iniziative di alto profilo in diversi campi – ha sottolineato il magnifico rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma, Enrico Garaci - ha un curriculum eccezionale che è rarissimo ritrovare non solo per la straordinaria competenza raggiunta in ogni campo in cui si è misurato, ma anche per il suo eclettismo. Ha svolto docenze presso prestigiose università italiane e straniere nel settore delle scienze tributarie, finanziarie e assicurative, risultando autore di pubblicazioni scientifiche in materie economiche e finanziarie. Ha anche svolto attività di Amministratore di numerose aziende pubbliche e private di livello internazionale, dimostrando le sue capacità non solo a livello accademico ma anche a livello operativo. La sua attività si caratterizza pure nel campo artistico e culturale, nel campo socio-sanitario. Degne di grande rilievo sono le iniziative hospice per malati terminali e il villaggio Emmanuele per le persone affette da Alzheimer e tutte le iniziative portate avanti per la promozione della ricerca scientifica tra le quali va segnalata la costituzione del MEBIC, nato dalla collaborazione tra l’Università Telematica San Raffaele Roma e l’Università Tor Vergata”.

A margine della cerimonia istituzionale di conferimento dell’incarico, alla quale erano presenti oltre al Prof. Garaci anche Sergio Pasquantonio, Presidente dell’Università Telematica San Raffaele, Matteo Russo, Prof. Straordinario di Patologie Generale dell’Ateneo, Carlo Trivelli, Presidente del Gruppo San Raffaele e Massimo Fini, Direttore Scientifico dell’IRCCS San Raffaele Roma, un Emmanuele commosso ha espresso la sua profonda gratitudine ai presenti per questa nuova avventura che avrà modo di intraprendere e che, come ha dichiarato, “mi rende immensamente felice perché mi fa tornare dopo anni alla vita accademica che è parte integrante del mio modo di vivere. Un ritorno al passato con le modalità e le metodologie del tempo presente dal momento che insegnerò per la prima volta in modalità e-learning. L’Università Telematica, dunque la teledidattica, è infatti a mio avviso oggi la strada maestra per riavvicinare ed educare alla cultura anche le nuove generazioni”.