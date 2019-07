Uno sguardo al futuro: le anticipazioni di Cosmoprof Worldwide Bologna 2020

L’edizione 2020 Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione B2B per l'industria beauty leader a livello mondiale segna un importante traguardo: si conclude un decennio ricco di trasformazioni sociali, economiche e geografiche, e si apre una nuova era

Come sarà il mondo del 2030? Che volto avrà il futuro? Quali le sfide e i cambiamenti che saremo chiamati

ad affrontare?

Questi interrogativi guidano anche l’evoluzione dell’industria cosmetica, che inevitabilmente risente del quadro sociale ed economico a livello mondiale.

Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, da 53 anni l’osservatorio privilegiato delle tendenze nel mondo della bellezza e della cura della persona, offrirà uno sguardo esclusivo sui “megatrends”, sulle tecnologie e i

trattamenti in voga nei prossimi 10 anni.



Un percorso itinerante, che coinvolgerà tutti i comparti, accompagnando gli operatori internazionali e le aziende per fornire loro suggestioni e contenuti per affrontare al meglio le sfide del futuro. Cosmoprof si conferma ancora una volta il partner ideale per affrontare nuovi progetti sui mercati strategici e per presentare ai key player dell’industria nuovi progetti e soluzioni industriali innovative.



Cosmoprof 2020 conferma la suddivisione per target delle date di apertura, che nel corso delle ultime edizioni ha facilitato la visita degli operatori internazionali.

Da giovedì 12 a domenica 15 Marzo 2020 apriranno Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, per favorire gli incontri tra produttori e specialisti della filiera, aziende di prodotto finito, buyer e retailer per i settori Profumeria e Cosmesi, Green & Organic e per Cosmoprime, l'area dedicata alla profumeria di alta gamma.

Da venerdì 13 a lunedì 16 Marzo, spazio ai canali professionali di Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon, con la presenza dei titolari di saloni e centri estetici, hairstylist, acconciatori, onicotecniche e dei distributori specializzati in questi segmenti. I padiglioni internazionali porteranno a Bologna le piccole e medie aziende beauty da tutto il mondo.

“Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma anno dopo anno l'appuntamento annuale più importante per l'intera industria cosmetica – dichiara il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - I risultati record dello scorso anno, con 3.033 aziende espositrici e oltre 265.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, ben rappresentano l’importanza del palcoscenico di Bologna come luogo di aggiornamento e di business per il comparto a livello mondiale. Cosmoprof Worldwide Bologna è l’occasione per scoprire gli ultimi prodotti novità e i trend che maggiormente influenzano il mercato, in un confronto continuo tra i principali player del settore, provenienti da oltre 150 paesi.”

COSMOPACK

Continua a crescere l’attenzione degli operatori internazionali per le industrie della filiera cosmetica. Cosmopack, il salone dedicato al contract manufacturing e al private label, ai macchinari di processo e di confezionamento, al packaging primario e secondario, agli applicatori e al comparto degli ingredienti e materie prime, si conferma anche per il 2020 un importante polo di attrazione per scoprire le ultimissime tecnologie produttive, presentate dai leader dell’industria, con attenzione particolare alla sostenibilità, sia a livello di formulazione e di ricerca di ingredienti naturali, sia nel packaging, con un focus su temi quali impatto 0, riciclo e utilizzo di materiali biodegradabili.



Aumentano gli spazi dedicati: oltre ai padiglioni 20, 15, 15A e 18, cresce l’area 19PK, la sezione all’interno della hall 19

Le aziende leader specializzate in macchinari e soluzioni produttive saranno in mostra nei padiglioni 19PK e 20; quest’ultimo ospiterà inoltre i segmenti della formulazione e del packaging, in costante espansione. Per ottimizzare i percorsi di visita, lo sviluppo di Cosmopack prevede una divisione sempre più marcata tra le diverse specialità della filiera, e nel 2021 un intero padiglione sarà dedicato esclusivamente al macchinario.

Il padiglione 15 si conferma come riferimento per i produttori internazionali specializzati in servizi full service per l’industria. Focus della hall 18 saranno ancora una volta le aziende OEM e packaging.



Iniziative consolidata di Cosmopack, l’edizione 2020 di The Factory presenterà quest’anno un percorso articolato in più tappe, nei padiglioni 14 e 29, per mostrare in anteprima nuove soluzioni di filiera che possano integrarsi con le esigenze di sviluppo del canale retail.

Quest’anno The Factory presenterà una foundation adatta a molteplici skin tone: un prodotto in linea con le tematiche legate alla diversity e alla multi-etnicità della nostra società.

Il format Cosmopack ha raggiunto un’eco internazionale: oltre a Hong Kong, con Cosmopack Asia, con un intero quartiere fieristico dedicato alle aziende della filiera produttiva, quest’anno a Las Vegas si inaugura la prima edizione di Cosmopack North America.

COSMO|PERFUMERY & COSMETICS

Da giovedì 12 a domenica 15 Marzo aprono i padiglioni 16, 22, 26, 22T – dedicato alle aziende di Taiwan - e 19 per le aziende di Profumeria e Cosmesi, il padiglione 21 dedicato all'universo green e Cosmoprime, nella hall 14.

In costante crescita nel corso delle ultime edizioni, Cosmoprime è lo specchio del futuro della cosmesi e del canale retail, la vetrina ideale per i trend scouters che da tutto il mondo arrivano a Bologna, alla ricerca delle ultime tendenze.

L’area ben rappresenta la trasformazione che sta interessando l’universo beauty. Oggi il consumatore vive l’attenzione alla cura della persona e dell’aspetto fisico come parte integrante del proprio stile di vita, e le sue scelte in ambito cosmetico riflettono il suo modo di affrontare la quotidianità. Trattamenti che regalano un’esperienza di benessere sia per il corpo che per la mente, formule e device salva-tempo che ben si adattano alla frenesia moderna, prodotti e packaging sostenibili e a impatto 0 per rispondere all’emergenza ambientale che la nostra società sta affrontando: la nostra beauty routine esprime il nostro stile di vita e i nostri principi.

Cosmoprime 2020 è la culla del concetto di Lifestyle Beauty: una visione del prodotto cosmetico che mette al centro la persona e i suoi valori, in una relazione unica tra il cliente che esprime le sue necessità e il fornitore che adatta il proprio prodotto ai bisogni del singolo.



In questo scenario, temi come la sostenibilità ambientale diventano uno “state of mind”, più che una tendenza. Oggi tutti i comparti sono chiamati a presentare soluzioni a ridotto impatto per l’ambiente, in un’ottica di riciclo e circolarità dell’utilizzo del prodotto. A Cosmoprime, la vocazione green delle aziende espositrici sarà segnalata con un bollino, The Green Selection, a indicare un percorso che dal padiglione 14 si estenderà nelle edizioni future a tutti i settori della manifestazione.



L’Extraordinary Gallery, l’area che raccoglie le proposte più innovative di brand Indie Beauty, avrà quest’anno un posizionamento più centrale, per facilitare la visita dei distributori, dei compratori e dei rappresentanti delle catene retail più importanti a livello internazionale.

Zoom On Emerging Prime sarà riservata alle giovani aziende che per la prima volta si affacciano al business internazionale di Cosmoprof. Un trampolino di lancio importante per incontrare distributori provenienti da tutto il mondo. La prima edizione del 2019 ha portato alla ribalta realtà produttive molto interessanti, che grazie a questa esperienza hanno potuto confermare la propria presenza a Cosmoprof 2020.



COSMO|HAIR & NAIL & BEAUTY SALON

A disposizione degli operatori per il canale professionale, il meglio per il settore Hair, nei padiglioni 25, 31, 32, 33 e 35, per il mondo dell'Estetica & Spa, nei padiglioni 28, 29 e 30, e per il Nail, con i professionisti dei centri estetici alla ricerca delle novità prodotto nel padiglione 36. Spazio anche all’innovazione e alle novità provenienti dalla Cina, nel padiglione 34.



Saranno molte le novità presentate dalle aziende più importanti, in linea con le richieste del mercato. L’attenzione agli ingredienti, alle performance dei prodotti e dei trattamenti, alla qualità del servizio sono i fattori chiave per lo sviluppo dei canali professionali. Diventa sempre più importante per le aziende comunicare in modo chiaro e trasparente con il consumatore: è il concetto di Clean Beauty a prevalere oggi nel mercato. Il ruolo degli operatori – proprietari di saloni estetici e hair, acconciatori, estetiste, onicotecniche - è basilare: sono loro gli intermediari tra azienda e cliente, e svolgono una funzione di testimonial per comunicare i valori del brand, nell’ottica di sempre maggiore fidelizzazione del cliente.