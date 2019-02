Van Gogh, dopo 74 anni torna all'asta il ritratto della prostituta

Il ritratto di una prostituta eseguito dal pittore olandese Vincent van Gogh (1853-1890) tornerà per la prima volta in asta dopo 74 anni. Si tratta di "Portrait de femme: buste, profil gauche" realizzato da Van Gogh tra il decembre 1885 e il gennaio 1886 durante il suo soggiorno ad Aversa ed è considerato uno dei quadri più iconici di quel periodo. L'opera sarà messa in vendita da Christie's mercoledì 27 febbraio a Londra con una stima che ancora non è stata resa nota ma che si aggirerà su diverse decine di milioni di sterline.

Il ritratto, apparso per l'ultima volta in un'asta pubblica nell'autunno del 1945 sempre da Christie's a Londra, fa parte di una collezione privata iniziata nei primi anni '80 da un anonimo collezionista americano. Il dipinto nel 1992 fu esposta in una mostra dedicata agli amici del Museum of Fine Arts di Boston.





Van Gogh incontrò la donna ritratta in un cabaret di Anversa, dove la giovane lavorava come ballerina. In una lettera inviata al fratello Theo, Vincent la definì, non senza ironia, "una ballerina con un'intensa attività lavorativa nelle ore notturne".