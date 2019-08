Vasco Rossi in vacanza in Puglia. Selfie e autografi...anche sui seni

Non c'è niente da fare, ormai vacanza per i vip in Italia fa rima con Puglia. E dopo Victoria e David, e Michael Stipe, è la volta di Vasco Rossi. Il rocker come lo scorso anno ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Castellaneta Marina. Il tutto immortalato sul suo account Instagram, dove possiamo vedere che tra una passeggiata e un giro in spiaggia non manca l'affetto dei fan che quando lo riconoscono lo "obbligano" ad autografi e selfie. La passeggiata lungo la pineta e la macchia mediterranea, poi l’arrivo in spiaggia, gli autografi, gli abbracci e gli immancabili selfie. Vasco Rossi è in vacanza, ma non rinuncia all'abbraccio con chi gli vuole bene. Momenti con i fan raccontati come "Allena..menti di terra e di mare con inevitabile finale di festanti bagnanti selfanti urlanti e autografanti".