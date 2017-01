Venezia, addio alla storica Librairie Française

Venezia si svuota sempre più. E' difficile vivere e fare affari nella città lagunare. E così la storica Librairie Française di Venezia sarà rimpiazzata da un ristorante. Il fondatore, il francese Dominique Pinchi, ha deciso di gettare la spugna dopo 40 anni: "Nessuno tutela più questi luoghi di cultura".

Al posto della celebre libreria, centro di cultura e luogo di incontro per editori, artisti, case editrici, nota anche all'estero e in particolare in Francia, sta per aprire l'ennesimo ristorante turistico.



"La politica si è rivelata insensibile a salvare un luogo che non era solo una bottega, ma vivificava la città e l'intero quartiere - denuncia Picchi insieme alla socia Ornella Caon - e ciò ha consentito la fine di un frammento vivo di cultura".