Venezia, Anna Laura Orrico (MiBACT): "Rilanciare una politica basata sul Green New Deal"

“Quello che è successo oggi a Venezia e Matera è una ferita grave. Il nostro Paese è fragile, da un lato c’è il cambiamento climatico, dall’altro il 91% dei nostri Comuni è a rischio idrogeologico e sono oltre 7 milioni le persone che risiedono nei territori vulnerabili. Per questo è importante rilanciare una politica basata sul Green New Deal, per favorire la transizione verso paradigmi sostenibili, basati sull’economia circolare. Bisogna continuare nella direzione indicata con il piano ProteggItalia, con il quale abbiamo stanziato 11 miliardi da utilizzare per la messa in sicurezza del Paese. Progetto che verrà rafforzato, entro fine anno, dal Cipe o dalla Cabina di Strategia Italia.” Lo afferma Anna Laura Orrico, sottosegretario al MiBACT.