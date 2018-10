"Viva il Teatro". Copioni per ragazzi

Per i tipi della Youcanprint, è appena uscito il volume Viva il Teatro, una raccolta di dodici copioni inediti per ragazzi, nati dalla penna di Antonio Magliulo, autore, regista e insegnante, con una lunga esperienza professionale alle spalle.

Le opere sono rivolte agli allievi di scuola elementare, media e superiore, nonché a giovani esponenti di compagnie amatoriali e associazioni artistico-culturali che vogliano cimentarsi nella recitazione.

Uno dei meriti del volume sta nel fatto che alcuni copioni trattano, forse per la prima volta, argomenti di Scienze e Matematica, per consentire ai giovani studenti di avvicinarsi a tali discipline e assorbirne i contenuti, oltre che nelle forme consuete e rigorose, anche in modo originale e piacevole.

Il volume si rivolge pure ai formatori, agli educatori e agli insegnanti.

Ogni opera è corredata da indicazioni volte a facilitare la comprensione del testo, l’interpretazione e la messinscena.

Il libro vuole essere, in definitiva, un’occasione di aggregazione e promozione umana

(quanto mai necessaria al giorno d’oggi, dato il diffuso fenomeno dell’eccessiva “virtualità”) e intende favorire lo svolgimento di una delle attività più interessanti e nobili che esistono: il Teatro.

Viva Il Teatro è prenotabile direttamente presso l’editore www.youcanprint.it oppure attraverso i più importanti canali online: Amazon, Apple, Google Play, etc. e le librerie Feltrinelli, Mondadori, e tante altre ancora.