Voce Aimo e Nadia e Gallerie d’Italia: estate a ritmo di jazz e cultura

Voce Aimo e Nadiae Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo in Piazza Scala, in collaborazione con Ferrari- la maison che, da oltre cento anni è sinonimo di eleganza, lifestyle e di “bollicine” italiane, presentano un palinsesto di appuntamenti settimanali all’insegna della cultura.

Ogni martedì, a partire dal 2 luglio, nomi rappresentativi del panorama jazz italiano si esibiranno dalle ore 19.00 alle 21.00 negli spazi della caffetteria che si affacciano su Piazza della Scala. Prima dell’aperitivo, a partire dalle 18.30, sarà possibile dedicarsi ad una visita guidata a una selezione di opere a tema musicale della collezione permanente del museo delle Gallerie d’Italia.

Di volta in volta gli ospiti saranno accompagnati, nelle sale di Palazzo Anguissola e di Palazzo Brentani, a scoprire i diversi volti della musica attraverso emblematiche opere della collezione Intesa Sanpaolo. I gessi di Antonio Canova riveleranno l'importanza della musica nel mondo antico, mentre grazie a Francesco Hayez si entrerà nella dimensione sonora di Giuseppe Verdi. Non può mancare un accenno al Teatro alla Scala, attraverso i dipinti che ne raccontano volto e fama.

5 appuntamenti per 5 settimane che vedranno ogni volta una nuova band, un nuovo percorso nelle Gallerie e una nuova drink list dedicata. Ad accompagnare le serate, una proposta di stuzzichini, a passaggio, creati dagli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini che coniuga il patrimonio gastronomico nazionale con la contemporaneità, nello stile unico che caratterizza Aimo e Nadia: il forte legame con il territorio italiano e la stretta relazione con i tanti produttori di materie prime eccellenti della nostra penisola.

Il progetto nasce per dar nuovo lustro all'orario dell'aperitivo nel cuore di Milano in cui il filo conduttore è la cultura. VOCE incarna, infatti, i valori e il know-how di eccellenze italiane che si uniscono - le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Aimo e Nadia e Ferrari - per dar vita a una proposta ambiziosa con un profilo che guarda all’internazionalità e ad un pubblico cosmopolita, in un luogo nuovo di convivialità e condivisione.

Info e costi si possono consultare su www.gallerieditalia.com.