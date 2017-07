Il 14 settembre Vogue Fashion’s Night Out for Milano, grande evento sulla moda

Si terrà il prossimo 14 settembre la nona edizione di Vogue Fashion’s Night Out, quest’anno rinominata “Vogue for Milano”. La manifestazione, organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune di Milano, avrà un legame ancora maggiore con la città, capitale e ambasciatrice della moda Made in Italy nel mondo. In sintonia con il nuovo corso del giornale, il direttore Emanuele Farneti mette l’accento sull’italianità che sarà infatti anche il macrotema del numero di settembre di Vogue Italia. “Vogue Fashion’s Night Out for Milano” focalizza l’attenzione sulla cultura della moda e i suoi valori, creando un palinsesto editoriale di attività che include mostre fotografiche, fashion talk experience nelle boutique dei più prestigiosi brand della moda, proiezioni cinematografiche, party e un grande concerto dal vivo. Non più solo un evento serale, ma una giornata per Milano. Un grande evento per tutti per gli appassionati del fashion e dello shopping, ma anche per chi vuole vivere la città sotto una luce diversa. Vogue Fashion’s Night Out mantiene quindi il suo approccio democratico, avvicinando tutto ciò che ruota intorno al mondo della moda al grande pubblico, così come la sua vocazione benefica. I brand aderenti dell’evento, infatti, realizzano oggetti in edizione limitata, il cui ricavato sarà devoluto a una charity identificata dal Comune di Milano con Vogue Italia. Quest’anno i proventi saranno destinati a un progetto di riqualificazione delle periferie della città, in particolare alla realizzazione della copertura della pedana del Mercato Comunale di Lorenteggio - progettata da Renzo Piano – che consentirà di ospitare spettacoli e attività sociali oltre che a utilizzare lo spazio anche nei periodi invernali.

Vogue Fashion’s Night Out for Milano: sarà il 14 settembre l'evento sulla moda. Le parole dell’Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design Cristina Tajani e di Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia

All’iniziativa aderiranno centinaia di negozi, tutte le più importanti griffe e le più rappresentative boutique cittadine nelle zone del centro e del quadrilatero della moda, da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia, da Corso Vittorio Emanuele a Corso Genova, all'intero quartiere di Brera e Corso Como, Piazza Gae Aulenti e il quartiere di Porta Nuova. Un ruolo importante, come sempre, avranno le Associazioni dei Commercianti che ad ogni edizione si impegnano attivamente per la buona riuscita dell’evento. «Un'edizione che rafforza il profondo legame tra Milano, la Moda e il mondo del Commercio facendo partecipe di questa festa tutta la città, i cittadini e visitatori». - Così l’Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design Cristina Tajani che aggiunge: «Un appuntamento significativo per il mondo della Moda e per i negozianti che aderiscono all’iniziativa che potranno contribuire alla riqualificazione del mercato comunale coperto di Lorenteggio, una realtà che è un vero e proprio punto di riferimento culturale, sociale e aggregativo per il quartiere. I fondi raccolti serviranno per la realizzazione di una copertura fissa esterna per ospitare eventi, concerti e iniziative che amplino la vocazione sociale del mercato, donando alla zona un’area polifunzionale». «Non più solo un grande momento di festa e di shopping: “Vogue Fashion’s Night” quest’anno diventa “Vogue For Milano”, un nuovo format, un’intera giornata che, da mattina a notte fonda, permetterà a tutti gli appassionati di vivere da vicino lo spettacolo della moda. Momenti di incontro, feste, concerti, mostre e proiezioni: attraverso la fotografia, il video, le parole e la musica il mondo di Vogue prende vita, con un palinsesto ricco di eventi e aperto alla città» così Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia.



IL PALINSESTO DELLE ATTIVITA’:

FASHION CINEMA: La moda e il cinema sono due mondi fortemente connessi tra loro. I Fashion Film infatti rappresentano un vero e proprio strumento di comunicazione contemporaneo e aspirazionale. Vogue Italia, in partnership con Fashion Film Festival Milano, ha realizzato “Through my Eyes episode 2- Women’s View”, una raccolta di 5 fashion film diretti da 5 registe donne di nuova generazione nel panorama internazionale. Le proiezioni si terranno nel cortile di via Montenapoleone 23, nella Montenapoleone VIP Lounge, dove sarà presente anche CHANEL con la nuova fragranza GABRIELLE CHANEL. Lo scopo del progetto, riassunto in #FFFMilanoForWomen, è quello di valorizzare i talenti femminili attraverso il linguaggio video, volto a tradurre in immagini lo sguardo femminile sulla forza e la bellezza delle donne.

MOSTRA FOTOGRAFICA: La fotografia è l’essenza di ciò che Vogue Italia registra da oltre 50 anni attraverso le immagini, le evoluzioni e le rivoluzioni del costume. In occasione di Vogue Fashion’s Night Out verrà allestita la mostra “The New Beautiful”, curata da Alessia Glaviano, Photo editor di Vogue Italia, si terrà nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi e racconterà le diverse declinazioni della bellezza femminile attraverso gli sguardi non stereotipati di quattro artiste contemporanee - Clara Giaminardi, Alexandra Von Fuerst, Justine Tjallinks e Romina Ressia – che, con il loro lavoro, indagano il concetto di femminilità.

FASHION TALK EXPERIENCE: Una selezione di boutique del quadrilatero ospiteranno quest’anno una serie di talk sul tema “The Art of influencing” con personalità del mondo della moda e non solo. Tema portante dei talk sarà la capacità della fashion culture di ispirare altre culture visive e stabilire connessioni con altri linguaggi: dal cinema alla letteratura, dalla fotografia all’illustrazione. Si parlerà anche dell’evoluzione delle nuove generazioni nelle famiglie dei brand e delle maison di moda. L’obbiettivo è quello, non solo di promuovere la cultura del fashion, ma sviluppare anche riflessioni sullo stato attuale del mondo della moda, ispirare nuove idee e amplificare l’esperienza dei brand che li ospitano.

LIVE MUSIC PERFORMANCE: Per la prima volta la musica diventa protagonista di Vogue Fashion’s Night Out. Da Piazza del Duomo sarà possibile assistere gratuitamente alla performance di alcuni dei più interessanti musicisti del momento che si esibiranno live sulla Terrazza di Duomo 21.

CHARITY: Lo scorso anno i proventi sono stati devoluti al comune di Amatrice a seguito del terribile terremoto che ha colpito molti paesi del centro Italia. Negli anni precedenti i fondi raccolti sono andati a diverse attività benefiche sia locali che nazionali. A partire dalla piantumazione di alberi nel Comune di Milano e alla realizzazione e sistemazione del giardino pubblico del Villaggio Barona, all’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, alla regione Emilia Romagna colpita dal terribile terremoto del 2012, al Comune di Finale per il ripristino del polo scolastico, al reparto pediatrico dell’ospedale di Carpi per l’acquisto di attrezzature e al Comune di Mirandola per la gestione di una nuova sezione della Scuola dell’infanzia Sergio Neri. E ancora, alla riqualificazione del campo sportivo, degli spogliatoi e dell’area verde annessa al quartiere Quarto Oggiaro a Milano, al progetto del Comune di Milano per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi in difficoltà, “Milano Ti Forma Fleming e San Giusto” e a “Differenza Donna”, l’Associazione che si rivolge alle donne oggetto di violenza e in condizione di disagio e ai loro figli minori, all’Istituto Monzino per contribuire alla ricerca sulle malattie cardiovascolari e all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Attraverso il sito http://www.vogue.it/vfno2017 i punti vendita possono confermare la loro adesione per entrare a far parte ufficialmente del circuito dell’evento. Il sito sarà poi costantemente aggiornato con le novità dell’edizione 2017.

Hashtag ufficiale della manifestazione sarà #VFNO2017.