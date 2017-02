Zealandia, ecco il 7° continente. Ma è sommerso. Clamoroso: scoperta Zealandia

C'è un nuovo continente:tutto su Zealandia

Zealandia. La Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia, agli antipodi rispetto all'Italia, in pieno Pacifico Occidentale non sarebbero altro che i picchi montuosi di un nuovo continente che giacerebbe al 94% sotto la superficie del mare: un'enorme placca che si erge dal fondo dell'Oceano.



Zealandia: la clamorosa scoperta



Continente battezato 'Zealandia', dai geografi Usa che hanno pubblicato lo studio sul 'Geolocical Society of America Journal', ha una superficie di ben 5 milioni di km/q, pari a circa due terzi della vicina Australia.



Ci sono diversi sistemi di suddivisione delle terre emerse. Il modello a sette continenti (che ora diventerebbero 8 con l'aggiunta di ZEALANDIA) dà la massima importanza ai criteri storici e culturali, trascurando la contiguità tra le terre. Si separa così il Sudamerica dal Nordamerica e l'Europa dall'Asia. È uno dei modelli comunemente più usati in Cina e nei paesi di cultura inglese, come spiega Wikipedia.

Oppure c'è il modello a sei continenti: sono considerati continenti le grandi estensioni di terre emerse che hanno un loro proprio nome (al singolare). È il modello più usato, in Italia, in tutta l'Europa occidentale (escluse le Isole Britanniche) e in America latina. Corrisponde all'accezione comune di continente nella lingua corrente: Africa, America, Antartide, Asia, Europa, Oceania