Zio Paperone è scomparso da Paperopoli. E' giallo..

A Paperopoli l’estate si tinge di giallo: il multimiliardario più famoso del mondo e la sua inseparabile Numero Uno sono improvvisamente scomparsi dal Deposito! Parenti, amici e perfino nemici si mobilitano per ritrovarlo.

Con il numero 3319 di Topolino in edicola da mercoledì 3 luglio prende ufficialmente il via il grande concorso estivo Missione Zione, un’iniziativa lunga 4 settimane che coinvolgerà tutti i lettori del magazine a fumetti più amato d’Italia, per cimentarsi sotto l’ombrellone nell’enigma disneyano che renderà ancora più avvincenti le vacanze.

La storia a fumetti in cinque episodi L’enigma della lettera dal passato ha inizio al Deposito, quando Paperon de’ Paperoni riceve una missiva segreta che lo fa sobbalzare, e si chiude in biblioteca per leggerla. Da quel momento di lui si perdono totalmente le tracce. Data l’eccezionalità del caso, anche gli amici di Topolinia(Topolino, Pippo, Minni) si uniscono alle ricerche di Paperino, Qui Quo e Qua, Paperina, Battista e Miss Paperett. E persino gli acerrimi nemici come Rockerduck, Amelia e i Bassotti, ciascuno con i suoi loschi scopi, cominciano le proprie indagini…

Ogni settimana, all’interno dell’episodio a fumetti, sarà presente una frase-chiave che avvicinerà il lettore alla soluzione del mistero. Collezionando gli indizi e aguzzando l’intelligenza, al termine della saga si scoprirà dove è finito lo Zione: a quel punto basterà compilare il coupon con le prove d’acquisto presenti su ogni numero e la soluzione del giallo. Tra tutti coloro che dal 24 al 30 luglio invieranno la mail con la foto o la scansione del coupon (presente sia sul settimanale Topolino che sul sito www.topolino.it e su www.missionezione.it) con la risposta corretta, verranno estratti 66 favolosi premi tra cui console Nintendo Switch con il gioco Super Mario Maker 2, Go Pro Hero 7, tablet Lenovo, cuffie Bluetooth Bose sound link on-ear, abbonamenti al settimanale Topolino, una bicicletta Denvere tanti altri ancora.

I fan potranno seguire gli sviluppi della vicenda anche sui social @TopolinoMagazine, mentre sulle spiagge della Riviera Adriatica verranno distribuite gratuitamente copie del PaperNews, un giornale ispirato al Papersera di Paperopoli, con la notizia della scomparsa. E un TG speciale condotto dal Trio Medusadiffonderà la breaking news della scomparsa via radio, web e social e nei circuiti di stazioni ferroviarie e metropolitane.

L’appuntamento con Missione Zione è in edicola da mercoledì 3 luglio.

Tutte le informazioni su Missione Zione sono anche su www.topolino.it.