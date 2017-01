Zygmunt Bauman è morto. Addio al teorico della società liquida



E' morto Zygmunt Bauman, intellettuale polacco e celebre per i suoi lavori sociologici sulla societa' liquida. Bauman aveva 92 anni. Nato a Poznan in Polonia nel 1925, insegnava da tempo a Leeds, in Inghilterra.



Zygmunt Bauman è morto. Ecco la teoria della società liquida



Per Bauman il tessuto della società contemporanea, sociale e politico, era "liquido", cioè sfuggente a ogni categorizzazione del secondo scorso e quindi inafferrabile. Questo a causa della globalizzazione, delle dinamiche consumistiche, del crollo delle ideologie che nella postmodernità hanno causato uno spaesamento dell'individuo e quindi la sua esposizione brutale alle spinte, ai cambiamenti e alle "violenze" della società contemporanea, che spesso portano a omologazioni collettive immediate e a volte inspiegabili.