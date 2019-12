Salute: dal video consulto al car giver on demand nell’offerta Axa

In un contesto in cui cambiano i bisogni legati alla salute, il mondo delle assicurazioni spinge su soluzioni innovative. Video consulto medico h24, recapito a domicilio dei farmaci, servizi di car giver: sono questi i principali ambiti sui quali ha deciso di investire AXA.

La spinta all’innovazione del Gruppo prosegue oggi con l’introduzione, all’interno dell’offerta salute, del video consulto con medici specialisti come pediatra, ortopedico, cardiologo o ginecologo, disponibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. A questo si aggiunge un nuovo servizio di assistenza in caso di infortunio o malattia, con caregiver on-demand per l’accompagnamento e il supporto durante visite, cicli di terapia, trattamenti medici.

Il servizio è realizzato grazie a UGO, la startup vincitrice della seconda edizione di “Officina Mps, idee per crescere”: un percorso di contaminazione virtuosa sviluppato da Banca Monte dei Paschi di Siena, in partnership con Accenture, per scoprire e valorizzare idee innovative al fine di rafforzare l’esperienza cliente, migliorare i processi aziendali e lo sviluppo dell’offerta commerciale. Un progetto che dopo il successo delle prime due edizioni si è trasformato in un laboratorio permanente, una struttura organica della Banca dedicata alla crescita continua di realtà imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.

Così il caregiver, in caso di visite mediche, trattamenti o cicli di terapia e riabilitazione, gestisce l’accompagnamento casa-struttura sanitaria e affianca la persona in ospedale in ogni attività: dall’accettazione alla compilazione di moduli e richieste, fino al ritiro referti.