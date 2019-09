Dalla fusione tra Widex e Sivantos, nasce il colosso WS Audiology

Un anno fa l’annuncio che oggi è diventato realtà.

Sivantos e Widex, multinazionali leader nella produzione di apparecchi acustici e relativi servizi hanno unito le forze per servire milioni di persone con esigenze uditive in tutto il mondo.

E’ nata così WS Audiology, un colosso del settore.

Un colosso del mercato audioprotesico

“Con la fusione dei due gruppi non verrà meno l’intento di preservare entrambi i marchi- spiega Sandro Lombardi Ceo di Widex e Sivantos- mantenendo inalterati i punti di forza e le loro unicità. Widex è leader indiscusso per la qualità del suono, il “Widex Sound", il suono perfetto nella vita reale. Un gruppo impegnato costantemente nello sforzo di migliorare l'esperienza uditiva dei pazienti attraverso una profonda competenza audiologica. Una competenza nata dall’essere stati i primi ad introdurre sul mercato apparecchi acustici dotati di Intelligenza Artificiale. Sivantos, è azienda pioniera nella fornitura di soluzioni audiologiche altamente innovative; con il brand Signia offre un ampio portafoglio prodotti ed ogni soluzione è sviluppata per creare entusiasmo.

Il meglio della tecnologia audioprotesica tedesca e danese al servizio del mercato.

‘La fusione-continua Lombardi- mira ad accelerare investimenti e crescita rafforzando la presenza sul mercato e l’efficienza operativa.

L’aspetto altamente innovativo è che potremo contare, a livello globale, sul supporto del più grande team di ricerca e sviluppo del settore: oltre 800 ingegneri altamente specializzati distribuiti in tre centri operativi, due in Europa ed uno in Asia.

In linea di continuità con l’impegno assunto in questi anni, in WS Audiology lavoreremo sodo per garantire un livello di servizio sempre più accurato”.

Un colosso del mercato audioprotesico

“Saremo inoltre presenti in più di 125 mercati ed impiegheremo più di 10.000 persone di oltre 65 nazionalità diverse.- prosegue Silvia Scialanca Marketing Manager Widex e Sivantos- allargare gli orizzonti non può che aiutarci ad avere una visione ancora più ampia del mercato nel quale operiamo. Widex e Sivantos con il brand Signia sono aziende consolidate ed entrambe molto apprezzate per l’alta qualità dei prodotti e dei servizi offerti”.

Operativamente il nuovo colosso punta ad accelerare la crescita, a rafforzare la penetrazione sul mercato ed a migliorare l’efficienza operativa; il tutto con l’ambizioso intento di migliorare la qualità di vita di milioni di persone ipoacusiche in tutto il mondo.