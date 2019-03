DAZN, non solo serie A. Nuova esclusiva sui motori

Scatterà su DAZN domenica 10 marzo a partire dalle 18:40, con il Grand Prix of St.Petersburg, Florida, la IndyCar Series, il maggiore campionato automobilistico americano per vetture a ruote scoperte.

La piattaforma di streaming, che trasmetterà in esclusiva le stagioni 2019 e 2020 della IndyCar Series, proporrà agli appassionati del mondo dei motori le gare in diretta e in modalità on demand.

Saranno 17 gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà il 22 settembre a Monterey, in California, sull’iconico circuito di Laguna Seca.

Spicca nel calendario la 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis, in programma domenica 26 maggio all’Indianapolis Motor Speedway, che vedrà al via l’ex campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso. Lo spagnolo ha bisogno del successo nella storica gara per completare la cosiddetta “Triple Crown”, dopo i successi in carriera al Gran Premio di Monaco e alla 24 Ore di Le Mans.

Di seguito il calendario completo della IndyCar Series 2019:

10 marzo: Firestone Grand Prix of St. Petersburg

24 marzo: IndyCar Classic

7 aprile: Honda Indy Grand Prix of Alabama

14 aprile: Acura Grand Prix of Long Beach

11 maggio: IndyCar Grand Prix

26 maggio: 103rd Running of the Indianapolis 500

1 / 2 giugno: Chevrolet Detroit Grand Prix (Gara 1 e 2)

8 giugno: DXC Technology 600

23 giugno: REV Group Grand Prix at Road America

14 luglio: Honda Indy Toronto

20 luglio: Iowa 300

28 luglio: Honda Indy 200 at Mid-Ohio

18 agosto: ABC Supply 500

24 agosto: Bommarito Automotive Group 500

1 settembre: Grand Prix of Portland

22 settembre: Firestone Grand Prix of Monterey

Si arricchisce così l’offerta motori di DAZN, che già include il meglio del World Rally Championship, con una selezione di prove speciali in diretta e in modalità on demand, gli highlights e i magazine di approfondimento.

