Desamanera. Campagna di equity crowdfunding per stampanti 3D all'avanguardia

Desamanera progetta e produce stampanti 3D per creare oggetti in pietra di grandi dimensioni con una tecnologia brevettata. Per finanziare lo sviluppo commerciale, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Starsup con obiettivo di raccogliere 150 mila euro.

Una tecnologia all’avanguardia, unica al mondo e protetta da due brevetti, e il “saper fare” tipico dell’artigianato italiano. Sono gli ingredienti di Desamanera una startup innovativa che, da Rovigo, con le sue rivoluzionarie tecniche di stampa 3D, si sta affermando come player dirompente del settore.

DESAMANERA

Desamanera in 4 anni di R&S, ha sviluppato soluzioni tecnologiche proprietarie che consentono significativi vantaggi competitivi in termini di prezzo, flessibilità produttiva e qualità. In particolare, ha evoluto la tecnologia «a letto di polvere» utilizzando leganti proprietari naturali, protetti da due brevetti, non sintetici per la realizzazione di opere ed oggetti in pietra e marmo di grandi dimensioni con livelli di flessibilità ed efficienza di gran lunga superiori ai pochi competitor.

La valenza della sua tecnologia è testimoniata dalle prestigiose collaborazioni con alcune Università, tra cui Padova e Venezia, e con Centri di Ricerca Nazionali ed Internazionali per la ricerca sui materiali e per la realizzazione di soluzioni per settori industriali specifici.

LA PORTATA ECOLOGICA

Antonino Italiano, fondatore di Desamanera, sottolinea anche la portata ecologica della tecnologia proprietaria: “abbiamo sviluppato una tecnologia che ci consente di adottare un modello di Economia Circolare. I nostri sistemi e processi produttivi sono stati studiati per realizzare prodotti con materiali riciclati o scarti di altre lavorazioni ed impiegano il materiale strettamente necessario per la produzione, abbattendo drasticamente gli scarti di lavorazione”.

Desamanera punta ad acquisire una consistente quota di un mercato, quello delle stampanti 3D ceramiche, per il quale il rapporto “SmarTech Analisys 2018” prevede una dimensione tra 10 anni di $3,7 miliardi.

La società ha quindi deciso di aprire il proprio capitale agli investitori privati, lanciando una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Starsup che punta a raccogliere fino a 600 mila euro a fronte del 11% del capitale.

INVESTIMENTO MIRATO

Chiunque, quindi, potrà investire anche poche centinaia di euro diventando socio di un’impresa italiana ad alta potenzialità di crescita. Inoltre, il rischio connaturato con l’investimento in una società in fase di sviluppo viene ampiamente mitigato grazie alla possibilità, stabilita dalla legge di bilancio 2019, di detrarre il 40% dalla propria dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Desamanera investirà i fondi raccolti per supportare lo sviluppo commerciale in Italia e in Europa, mirato, in particolare, a settori specifici come la R&S materiali, la protezione costiera, l’architettura e l’arredo urbano e per ulteriori sviluppi in ottica «industria 4.0».

La startup ha ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui finanziamenti agevolati a fondo perduto per oltre 1,2 milioni, inclusi un finanziamento Smart&Start e due Horizon 2020, oltre ad essere stata selezionata da Unicredit per il programma Unicredit Startlab.

Desamanera Srl

via Martiri di Belfiore 118, 45100 Rovigo ITALY

www.desamanera.com/

+39 0425 474773

Link campagna: starsup.it/project/desamanera-s-r-l