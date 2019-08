Di Maio: "Stop all'aumento dell'Iva. No patrimoniale, Decreto sicurezza resta"

"Consideriamo Giuseppe Conte un premier super partes". Lo ha detto il Capo politico di M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio. "Usiamo il condizionale per questo governo perché o siamo d'accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti. Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto. Abbiamo espresso il nostro sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi. Era prevedibile il totoministri sui media, con nomi di fantasia, ma non troviamo sano che questo dibattito contagi anche le forze politiche. Dobbiamo rendere giustizia alle 43 vittime della tragedia del Ponte Morandi: avevamo pronto il decreto per iniziare la revoca delle concessioni autostradali e va fatto il prima possibile".