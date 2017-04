Digital Magics e Bricoman per le startup della realtà virtuale e aumentata

Bricoman Italia, il più grande specialista di prodotti tecnici professionali per la costruzione e la ristrutturazione della casa, con 17 negozi e oltre 2.300 collaboratori, presente inoltre in Spagna, Francia e Polonia con più di 70 negozi e 10.000 collaboratori, e Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), lanciano OBJECT RECOGNITION FOR A SMART CHECKOUT: Call rivolta a tutte le startup italiane che si occupano di riconoscimento oggetti, realtà virtuale e realtà aumentata.

L’obiettivo della Call for Innovation è trovare le migliori soluzioni per innovare il processo di riconoscimento dei prodotti che, in fase di checkout, non vengono correttamente riconosciuti dalle casse attraverso il classico codice a barre, perché rovinato (e quindi non leggibile dallo scanner), diverso da quello presente nel catalogo (e per questo non riconosciuto) o del tutto assente.

La velocità di acquisto, di cui il checkout è una fase fondamentale, è uno dei pilastri della strategia di Bricoman. Vincerà quindi OBJECT RECOGNITION FOR A SMART CHECKOUT chi proporrà una soluzione concreta per permettere alle hostess di cassa di riconoscere facilmente questi prodotti, riducendo così il tempo di attesa dei clienti.