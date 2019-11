Diletta Leotta diventa testimonial della nuova campagna Intimissimi Uomo

Diletta Leotta testimonial della nuova collezione Intimissimi Uomo.

Umorismo e leggerezza sono le chiavi per aprire le porte dei negozi Intimissimi Uomo in questa nuova stagione in arrivo. La scelta dell'intimo è il tema del nuovo spot che trasforma un momento di imbarazzo in un'interazione divertente ed inaspettata, che strappa un sorriso allo spettatore e conferisce all’intimo maschile una nuova attitude. All’interno di un negozio Intimissimi Uomo un cliente sta provando dei capi nel camerino, quando si ritrova letteralmente “in mutande” di fronte ad una bellissima Diletta Leotta.

Un nuovo linguaggio, che risuona immediato e smart, con un ritmo divertente e innovativo, pur non perdendo l'eleganza dell'eccellenza italiana dell’intimo maschile. E proprio la musica è la terza protagonista dello spot, che scorre sulle note del grande classico "Il Pullover" di Gianni Meccia, rivisitato in versione Intimissimi Uomo, ricordandoci che il vero fascino sta nel non prendersi mai troppo sul serio.