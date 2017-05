Documento Fbi: "Gli alieni sono sulla Terra". Foto

COMUNICAZIONE UFFICIALE CHOC FBI: “Gli Alieni sono sulla terra, ecco aspetto e capacità”.

Alcune note desecretate rileverebbero l’esistenza di esseri giganteschi che sembrerebbero provenire da un’altra dimensione. Che l’FBI voglia indirettamente avvisarci e metterci in guardia?

La documentazione è incredibile e per certi versi è inaspettata. L’FBI lancia un messaggio, attraverso un memorandum, rivolto agli scienziati ed alle autorità militari: questi giganteschi esseri visitano la nostra terra fin dal 1947 e provengono da un’altra dimensione spazio temporale! Per la cronaca l’anno coincide con i famosi fatti di Roswell, città nella quale una presunta navicella spaziale cadde nel New Mexico proprio nel 1947.

Vi proponiamo nel dettaglio alcuni punti cruciali del memorandum pubblicato dall’FBI:

i dischi volanti potrebbero rappresentare in qualsiasi momento una minaccia per i terrestri, se uno di questi dovesse essere attaccato verremmo probabilmente annientati. Questo potrebbe creare nei terrestri panico e sospetti internazionali. Siamo in possesso di dati significanti su queste “imbarcazioni” aliene e nonostante la loro incomprensibilità devono essere posti all’attenzione generale.

1. Una parte della navicella avvistata conteneva al suo interno dei passeggeri, mentre un’altra parte era sotto controllo remoto ( telecomandata ).

2. La missione è pacifica, i visitatori pianificherebbero di rimanere sul pianeta.

3. I “visitatori” hanno dimensioni gigantesche ma fattezze umane.

4. Non sono terrestri e provengono dal loro mondo.

5. Provengono da un “Mondo Etereo” a noi sconosciuto, quindi non arrivano da nessun altro pianeta noto.

6. I corpi dei visitatori e le loro navi si materializzano attraverso le vibrazioni con la materia densa della Terra.

7. Le loro navicelle posseggono raggi di energia in grado di disintegrare qualsiasi velivolo e sono in grado di scomparire dalla nostra vista improvvisamente senza lasciare traccia.

8. La regione dalla quale provengono non è il piano astrale corrispondente a Loka o Talas. Gli esoterici comprenderanno queste parole.

9. I visitatori utilizzano un sistema radar che gli permette di captare il luogo di apertura per passare da una dimensione all’altra

Queste informazioni, fornite dall’FBI, sono incredibili e soprattutto sono ufficiali, non stiamo parlando dunque di notizie prese chissà da quale fonte. Un passo ed un’apertura forse decisiva per svelare finalmente il mistero alieno.

Queste entità multidimensionali esisterebbero fin dall’antichità, la loro presenza potrebbe essere quindi retrodatata a qualche migliaio di anni addirittura…. e conil passare del tempo questi esseri sarebbero arrivati ad influenzare il mondo attraverso una società occulta con i membri che sarebbero in grado di comunicare con questi esseri e compiere i loro piani malefici. E poi siamo sicuri che questi esseri siano poi cosi cattivi? Fantascienza? Forse basterebbe avere una certa libertà mentale per percepire la realtà aldilà di quello che siamo abituati a vedere.