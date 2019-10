Domenica live: dopo la Lecciso pronte Flavia Vento e la Minetti?

Tutti pazzi per il nuovo talent di Barbara d’Urso, che di domenica ha inserito nel suo programma un blocco in cui i vip si sfidano. Dopo l’esibizione di Loredana Lecciso (nei panni di Pretty Woman) dovrebbe arrivare Giovanni Ciacci. Ma la lista dei volontari - pronti a sfidarsi sotti ai riflettori della regina di Cologno Monzese - è assai lunga.

In pole, per le prossime puntate del torneo domenicale, ci sarebbero già una cantante famosissima e una showgirl. Di chi si tratta? Tra i nomi circolano già quelli di Flavia Vento e Annalisa Minetti. Nessuna conferma e nessuna smentita dal quartier generale. Per adesso è mistero. Intanto, nei corridoi di Cologno si parla sempre più del nuovo successo in tv della domenica (che vede tra gli ideatori Ivan Roncalli: autore tv giovane e brillante, sempre presente dietro le telecamere di Barbara d’Urso).

Insomma, da voci giunte alle nostre orecchie, la lista di cantanti e personaggi tv che vogliono partecipare al torneo sta crescendo di ora in ora. Un vero colpo per la d’Urso.