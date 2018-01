DS3 Crossback ultimi test sulle nevi della Scandinavia

Eccola viaggiare sulle nevi della Scandinavia è lei la nuova DS 3 Crossback, quella che vedremo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. La sorella minore della DS 7 è stata beccata in Scandinavia,dai colleghi di AutoExpress confermando l’evoluzione del progetto.

Alla DS 3 Crossback spetterà il compito di adottare in anteprima la nuova piattaforma modulare Cmp: il gruppo PSA ha studiato questa nuova soluzione, che sarà poi utilizzata anche per la Peugeot 208, già predisposta per accogliere i futuri motori elettrificati e una variante totalmente elettrica.

Lunga circa 4,2 metri, la DS 3 Crossback entrerà nella nicchia premium del segmento B e dovrebbe consentire al marchio DS di allargare considerevolmente la propria clientela. Dalle immagini, si intuisce che il design sarà ispirato alla DS 7, anche se il muletto delle immagini non consente ancora di comprendere le novità stilistiche. Si notino le proporzioni generali e il taglio del montante posteriore, ma è ancora difficile comprendere il reale andamento dei gruppi ottici e dei paraurti.

Eric Apode, responsabile per lo sviluppo e la ricerca di DS ha confermato, durante il recente Salone di Tokyo, il programma per quello che dovrebbe chiamarsi DS 3 Crossback. ”Dal lancio nel 2010 – ha detto Apode – delle 650mila DS vendute, oltre due terzi sono stati modelli DS3 ed è ora necessario monetizzare questa grande base di clienti che hanno acquistato una DS3 negli ultimi sei-sette anni”.