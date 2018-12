Dvora Ancona alla Scala: 100 carati di diamanti e l’abito da sogno di A.Riva

“Mi sento Odabella”, esclama la dottoressa Dvora Ancona, medico estetico e volto noto di tanti programmi tv, che il 7 dicembre sarà alla Prima della Scala.

In scena “Attila”, l’opera di Giuseppe Verdi, che quest’anno apre la stagione lirica.

Odabella è la coprotagonista, la guerriera forte e coraggiosa che vuole vendicare la sua famiglia sterminata.

Dvora indosserà sul viso il prezioso “Agnes”, innovativo trattamento medico senza bisturi che va a sostituire il lifting chirurgico.

A far brillare viso e décolleté della dottoressa un’esclusiva parure di orecchini e collier in diamanti disegnati solo per lei dalla Maison Hasbani Gioielli di Milano, come il particolare decoro dell’abito per un totale di ben 100 carati di brillanti.

Lo stilista Antonio Riva ha disegnato per Dvora un abito adatto alla donna guerriera Odabella: lo chiffon glitterato ricorda il luccichio della lama del coltello con il quale Odabella uccise Attila.

Dvora sarà felice anche quest’anno di rilasciare ai giornalisti interessati informazioni riguardanti il suo look pungente e luccicante e sugli innovativi trattamenti di medicina estetica che ha appena portato in Italia dalla Corea del Sud, all’avanguardia nel campo dei trattamenti anti età non invasivi.



