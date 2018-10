E-fattura,i commercialisti: “Moratoria su multe o l’obbligo sarà una tragedia"

Sulla fatturazione elettronica (al via dal 1 gennaio 2019, ndr) "abbiam provato a spiegare in tutti i modi che era meglio prevedere una introduzione piu' graduale, partendo dalle realta' piu' strutturate e aggiungendo via via quelle minori nell'arco di un triennio", poiche' non ci sono stati cambiamenti, "a questo punto, una moratoria sulle sanzioni sara' il minimo sindacale che la politica dovra' concedere".

Parola del presidente nazionale dei commercialisti Massimo Miani, che ha aperto oggi pomeriggio il convegno nazionale della categoria professionale, ad Agrigento. "Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione offrono anche opportunita' in termini di trasparenza, accesso ai dati in tempo reale, semplificazione e lotta all'evasione. L'importante ? ha concluso Miani - e' non trasformare le opportunita' in tragedie di massa".