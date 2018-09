E-mobility revolution, Enel X presenta i prodotti per la mobilità elettrica

Enel X prosegue nella realizzazione del Piano nazionale per le infrastrutture di ricarica e lancia “Intelligent charging solutions”, soluzioni chiavi in mano studiate per privati, aziende e amministrazioni pubbliche.

La diffusione della mobilità elettrica è in forte crescita a livello mondiale, con un’espansione che sta superando ogni previsione, avendo raggiunto la quota di 4 milioni di veicoli venduti a oggi.

Anche in Italia ci sono importanti segnali positivi con un’accelerazione delle immatricolazioni, tra plug-in ed elettriche, che raddoppiano nei primi 8 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017.

Enel X prosegue nella realizzazione del Piano nazionale per le infrastrutture di ricarica e lancia “Intelligent charging solutions”, soluzioni chiavi in mano, modulari e scalabili studiate per privati, aziende e amministrazioni pubbliche.

Le nuove offerte e l’avanzamento del programma sono stati illustrati all’Autodromo di Vallelunga da Francesco Venturini, Responsabile Enel X, e Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility di Enel X. A chiudere i lavori, Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel.

“La nostra sfida è quella di guidare la transizione energetica: l’elettricità sarà il principale vettore per realizzare una profonda decarbonizzazione di tutti i settori, primo fra tutti quello dei trasporti – ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. “Quella della mobilità elettrica è una ‘rivoluzione in corso’ e l'Italia parte da una posizione di vantaggio avendo una rete già completamente digitalizzata. Per la realizzazione del nostro Piano nazionale di infrastrutture di ricarica abbiamo già siglato accordi per circa 4.300 infrastrutture di ricarica con le amministrazioni pubbliche ma anche con realtà industriali e commerciali, che ci permetteranno di proseguire speditamente per far sì che l’auto elettrica diventi un mezzo alla portata di tutti”.

“La mobilità elettrica è oggi, non il futuro – afferma Francesco Venturini, responsabile Enel X - I dati di crescita delle immatricolazioni dei veicoli elettrici in Italia sono confortanti e aprono enormi prospettive anche per la filiera delle imprese italiane coinvolte. Abbiamo presentato una gamma di servizi ed offerte integrati che rispondono alle diverse esigenze di mobilità di tutti i clienti e degli stessi clienti in momenti diversi della giornata. C’è ancora molto da fare e per promuovere appieno il settore nel nostro Paese crediamo sia necessario elaborare un quadro di intesa Stato-Regioni per armonizzare e uniformare le regole comunali e la distribuzione delle infrastrutture”.