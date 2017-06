E TU CHE PANCIA SEI?

AD OGNI PANCIA LA SUA SOLUZIONE

Le donne tendono ad ingrassare soprattutto a livello di fianchi, cosce e glutei mentre gli uomini ingrassano a livello dell’addome: la famosa pancetta con le maniglie dell’amore.

Quando si avvicina l’estate e si ripongono negli armadi i pesanti maglioni, ci si rende conto dei chili accumulati durante l’inverno e si corre ai ripari.

Le 4 tipologie di pancia e la soluzione JUVA

Da un’analisi della persona è possibile individuare differenti tipologie di pancia. Accertata la ragione che determina la forma dell’addome, si possono individuare i quattro esempi più conosciuti di forma e di grasso addominale da trattare con la specifica apparecchiatura.

LA PANCIA GONFIA O A PALLONCINO, ha la forma rotonda ad anguria o che parte dal sotto-seno e prende la forma ad anguria. È correlata ad esagerate fermentazioni di carboidrati e zuccheri, quindi va trattata con una dieta priva di queste sostanze.

Soluzione: con questa tipologia di pancia, la soluzione migliore è quella di lavorare sul sistema linfatico attraverso l’utilizzo di un’apparecchiatura specifica chiamata VENUS o in casi meno accentuati più localizzati attraverso un bendaggio Slim cel o Slim dren. Il tutto associato ad un dimagrimento specifico ed impattante attraverso l’utilizzo di dieta fast-forma.

LA PANCIA FORMA DI ROTOLINO è simile al salvagente ma è circoscritta nella parte centrale, ventrale della pancia. Questa tipologia di pancia è spesso derivata da parassitosi i quali impediscono che il cibo mangiato venga assorbito correttamente dal corpo. In casi più gravi può impedire un corretto smaltimento delle tossine rilasciate dal flusso sanguigno. Consigliata Dieta Detox: the verde, riso e pasta integrali, pesce e carni bianche.

Soluzione: proprio perché lo smaltimento delle tossine rilasciato nel flusso sanguigno è in parte ostacolato dalla parassitosi, bisogna assolutamente agire anche alla base dei problemi circolatori, riducendo la ritenzione idrica dei tessuti fortificando il tessuto muscolare cutaneo, il miglior trattamento conosciuto un questo campo è MAXIMUS o APOLLO. Chiaramente è fondamentale rimodellare il corpo per attenuare l’addome, non c’è nulla di meglio che un’azione mirata con la RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE o APOLLO, calda e piacevole.

LA PANCIA A FORMA DI BUDINO, cioè avete un rotolo di grasso che si è posizionato nella parte bassa del ventre e tutto intorno nel girovita, formando delle splendide maniglione dell’amore. È spesso causata da fermentazione (non si digeriscono bene i cibi come latte e derivati, ma è meglio evitare anche la carne di maiale). La dieta appropriata è priva di queste sostanze.

Soluzione: per eliminare o ridurre la pancia a budino, bisogna andare a lavorare sull’adipe localizzato attraverso l’uso di SLIMME o COOLSCULPTING (che in estetica avanzata è l’evoluzione della cavitazione).