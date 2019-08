3M: nuova generazione di Wrap Film, una rivoluzione per il wrapping

3M lancia nuova generazione di Wrap Film, una rivoluzione per il concetto di wrapping

In constante evoluzione, il mercato del wrapping ha registrato negli ultimi cinque anni una crescita del 25% ogni dodici mesi. In Italia, il settore è in forte crescita e annualmente vengono utilizzati 15 milioni di metri quadri di pellicole, un consumo che pone il nostro Paese al terzo posto in Europa nella personalizzazione delle vetture e al primo in quella delle barche.

Sempre di più, si ricerca una maggiore attenzione alle opzioni di personalizzazione e soprattutto alla facilità di installazione. Per questo 3M, leader mondiale del settore, forte anche del grande successo della linea 3M™ Wrap Film Serie 1080, introduce una grande novità: i film 3M™ Wrap Film Serie 2080, una nuova generazione di pellicole con vantaggi e caratteristiche che puntano a rivoluzionare il mercato. Disponibili in una vasta varietà di colori (lucidi, opachi, metallici, satinati, perlati e testurizzati), conferiscono al veicolo un aspetto di tendenza e unico.

L’innovazione di 3M™ Wrap Film Serie 2080

La nuova serie di Wrap Film è sottile e altamente conformabile, consentendo un’elevata semplicità di applicazione, anche in corrispondenza delle curve più pronunciate. L’aspetto più rivoluzionario che contraddistingue questa serie è però la presenza di una speciale pellicola protettiva trasparente brevettata da 3M, posizionata sulla superficie del film. Lo strato protettivo permette di ridurre al minimo eventuali imperfezioni della pellicola, come ad esempio velature o macchie. Questa soluzione di 3M rimane in posizione durante l'installazione e può essere rimossa agevolmente una volta applicato il film per dare vita ad una finitura perfetta. La superficie protettiva, inoltre, garantisce un minore attrito della spatola in fase di applicazione e consente di tagliare il materiale con il nastro 3M™ Knifeless. Ciò garantirà a proprietari e installatori che nessun graffio o impronta sullo strato protettivo venga trasferito sul film stesso o che comprometta l’effetto lucido della finitura. I nuovi film 3M™ Wrap Film Serie 2080, infine, offrono la migliore garanzia attualmente disponibile sul mercato: fino ad 8 anni per applicazione in verticale.

"Poiché il mercato del wrapping è in continua crescita, aumentare le prestazioni e la facilità d'uso delle soluzioni 3M è stata la nostra priorità - ha affermato Richard Tiritiello, marketer della divisione 3M Commercial Solutions Division - Le nuove pellicole lucide 3M™ Wrap Film Serie 2080 garantiscono sia estetica che prestazioni di qualità. Saremo entusiasti di vedere l'impatto che avranno sugli installatori e sui loro clienti".