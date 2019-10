5g, Huawei Italia: "Se discriminati lasciamo Italia. Noi capro espiatorio"

"Se Huawei fosse discrimanata chiuderemmo la macchina e lasceremo l'Italia, perché se non c'è business le aziende non nascono per fare beneficienza. Mi dispiace ma doverlo dire ma quei mille impiegati italiani dovrebbero trovarsi un altro lavoro e quegli investimenti, circa 500 milioni l'anno e 6 miliardi in Europa, se ne andrebbero da un'altra parte. Il rammarico rimane perché le amministrazioni tedesche, francesi, spagnole e inglesi stanno rispondendo in un certo modo". A dirlo è stato Luigi De Vecchis, presidente di Huawei Italia, in audizione nelle commissioni Affari costituzionali e Trasporti della Camera sul decreto Cybersecurity. Sulla posizione degli Stati Uniti rispetto a Huawei, De Vecchis ha precisato" che questa è una battaglia geopolitica della quale la Huawei è il caproespiatorio. Stiamo parlando della prima e della seconda potenza al mondoe di due Paesi che per quello che stanno facendo stanno mettendo in crisi l'intero mondo (il riferimento è alla guerra dei dazi). Non possiamo dar credito a un signore (il segretario di Stato Usa MikePompeo) che viene qui a fare una serie di interventi diversi e poitra le righe dice fuori Huawei dalla pubblica amministrazione. Quello che c'è nelle nostre reti c'è in tutte le altre reti perché viene deciso in un comitato dove ci sono solo tecnici e scienziati. Poi Pompeo può dire quello che gli pare, io ovviamente non sono d'accordo con lui".