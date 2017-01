730 2017: modello ufficiale. Cosa cambia. Nuovi quadri e detrazioni. 730 news



730, novità in tema di agevolazioni immobiliari. Entrano da quest'anno la detrazione d'imposta al 19% per i contratti di leasing per l'acquisto della prima casa, la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie e per l'Iva sull'acquisto della abitazioni classe energetica A e B. Su Il Sole 24 Ore - come riporta Radiocor - tutte le novita' e le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di dichiarazione. In particolare, per le giovani coppie, lo sconto vale solo per l'arredo della prima casa con il limite massimo di spesa di 16mila euro.



730 PRECOMPILATO



Per effetto delle modifiche introdotte con il Dl 193/2016, da quest’anno, ci sarà più tempo, per chi presenta il 730 precompilato in via autonoma avvalendosi del portale dell’agenzia delle entrate. Per questi contribuenti la scadenza slitta, infatti, dal 7 al 23 luglio (nel 2017 il termine è il 24 luglio in quanto la scadenza cade di domenica) . I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro) - e ora le istruzioni al modello 730 lo affermano chiaramente - potranno invece, beneficiare del differimento al 23 luglio solo a condizione di aver trasmesso entro il 7 luglio, almeno l’80% dei modelli.



730 2017 NOVITA'



La prima novità del modello 730 2017 e sulle spese contenute nel modello 730 sostenute dagli italiani a partire dal primo gennaio 2016 e per tutto l’anno corrente e che comprenderanno anche per l’acquisto di medicinali. Per detrarle, bisognerà dare al farmacista la tessera sanitaria (così da essere trasmessa al fisco, che la inserirà automaticamente nel 730). Attenzione: va conservato lo scontrino parlante, su cui è riportato il codice fiscale, per almeno cinque anni. Nuove spese aggiunte dal fisco nella dichiarazione dei redditi: prestazioni per veterinari, infermieri, psicologi, ostetriche, ottici e tecnici di radiologia. Il modello 730/2017 contiene premi produttività: da ora c'è una tassazione agevolata ai dipendenti del privato che ricevono premi d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi. Se i premi arrivano come benefit o rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica nessuna tassazione. Regime speciale per i lavoratori tornati in Italia; assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave, per cui a partire dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, viene aumentato a 750 euro l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%; erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave; riconoscimento di un credito d’imposta per videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali.



Modello 730/2017: spazio a lavoratori impatriati e premi di risultato



Nuovo modello 730/2017, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 gennaio 2017, ci sono dunque i bonus lavoratori impatriati e i premi di risultato. Debutta, in dichiarazione il regime speciale per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia: solo il 70% del reddito percepito nel nostro Paese concorrerà alla formazione del reddito complessivo. Da quest’anno, inoltre, è prevista la tassazione agevolata al 10 per cento per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato di importo non superiore a 2.000 euro. Il limite sale a 2.500 euro in caso di coinvolgimento degli stessi nell’organizzazione del lavoro. L’imposta applicata sostituisce IRPEF e addizionali.



730 2017, COME E' COMPOSTO E QUADRO



Il modello 730 base ha informazioni sul al contribuente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta e comprende: Quadro A (redditi dei terreni); Quadro B (redditi dei fabbricati); Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati); Quadro D (altri redditi, come redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi; Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili); Quadro F (acconti come quelli di Irpef, ritenute, eccedenze e altri dati); Quadro G (crediti d’imposta); Quadro I (Imposte da compensare, con uso del credito derivante dal modello 730/2017 per il versamento con l’F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2017 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24); Quadro K (Comunicazione dell’amministratore di condominio di beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio).