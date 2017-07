730 precompliato. Fisco, come 'fregare' il Fisco col 730 e avere tanti soldini

730 precompilato boom. Fisco, oltre 2 milioni per il 730 precompilato.

Sono più di 2 milioni i 730 precompilati inviati all’Agenzia delle Entrate. A dare i numeri è l'Amministrazione finanziaria che ricorda la deadline per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, il 24 luglio.

Sono passati 2 anni dall’avvio del 730 precompilato e sempre più italiani scelgono questa forma di denuncia dei redditi in cui l’Agenzia inserisce alcuni dati in suo possesso, rendendo più semplice la dichiarazione. Da quest’anno inoltre sono presenti le spese sanitarie e quindi il tutto è reso ancora più agevole per il contribuente che può scegliere di inviare la dichiarazione così com’è oppure integrarla con altri dati e modificarla.