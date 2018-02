A Saint-Gobain Italia la certificazione Top Employers 2018

Top Employers Institute, che certifica a livello globale l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti, ha appeno reso noti i risultati di quest’anno relativi alle condizioni di lavoro attuate dalle aziende in Italia, includendo per il quarto anno consecutivo Saint-Gobain Italia tra le aziende selezionate e certificate.

Top Employers Institute certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR, ovvero quelle che offrono le migliori condizioni di lavoro, che formano i propri dipendenti e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale e che si impegnano costantemente per migliorare e ottimizzare le loro Best Practice in ambito Risorse Umane.

Il fulcro della procedura Top Employers è la partecipazione a un severo e approfondito processo di ricerca – HR Best Practices Survey – e il raggiungimento degli alti standard richiesti. A garanzia della validità del processo di ricerca, tutte le risposte vengono sottoposte ad un audit, il che significa che le condizioni di lavoro messe in atto da Saint-Gobain in Italia sono state attentamente verificate e le hanno fatto meritare di entrare a far parte di un selezionato gruppo di aziende certificate.

“Le risorse umane sono uno degli asset più importanti, a mio parere il principale, di un’impresa – ha commentato Gianni Scotti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Saint-Gobain in Italia. Ecco perché diamo massima attenzione alla formazione permanente del personale e ci impegniamo a creare le migliori condizioni di lavoro in tutti i nostri ambienti. E la risposta è un forte orgoglio di appartenenza ed una convinta condivisione dei valori che caratterizzano la nostra Società. La certificazione Top Employer 2018 è la migliore evidenza di tutto ciò.”

Ulteriori informazioni su Top Employers Institute e sulla Certificazione Top Employers sono disponibili al sito www.top-employers.com.

IL GRUPPO SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.

Nel mondo: 39,1 Md di euro di fatturato 2016; presente in 67 Paesi; oltre 170.000 dipendenti.

In Italia: 685 Mio € di fatturato 2016; circa 2.300 dipendenti

SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER IL COMFORT E L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un approccio integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain offre in particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:

· Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni

· Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso

· Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione

· Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato

· Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a cappotto

· Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento acustico

· Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche

· Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati