E-car, a Verona i pali smart: Wi-fi, illuminazione, sicurezza e ricarica

Verona sempre più smart city ed a misura della mobilità elettrica: con un investimento congiunto di Agsm (sesta multiutility italiana per fatturato) e Volkswagen Group Italia è iniziata – prima in Europa - la sperimentazione di una nuova generazione di "pali smart” cablati in fibra ottica che, oltre ad illuminare in modo sostenibile con luce led, contengono al loro interno una presa di ricarica veloce a 22 KWh per vetture elettriche, un’antenna WIFI, una telecamera ad alta definizione per il controllo urbano in tempo reale e per la gestione dei parcheggi.

Sono già predisposti e verranno attivati a breve per il monitoraggio ambientale, il telecontrollo delle infrastrutture, il monitoraggio della raccolta dei rifiuti, l'erogazione di servizi istituzionali e/o commerciali: in pratica, lo stato dell’arte per le nuove infrastrutture dedicate alla diffusione di servizi avanzati IoT (Internet of Things).

Questi nuovi “pali intelligenti” – soluzione tecnologica e design italiano sviluppati da AGSM – sono uno degli step più qualificanti del programma “Electrify Verona” avviato nel settembre scorso dal Comune di Verona, Volkswagen Group Italia e da AGSM Verona. Electrify Verona, a sua volta, è il primo programma per lo sviluppo della mobilità elettrica in un contesto urbano che vede assieme pubblico e privato: ai possessori di auto elettrica sono garantiti ricariche, parcheggi riservati, l’accesso alla ZTL e, ai nuovi proprietari (vetture di qualunque marca ed anche in noleggio a lungo termine) una wallbox in regalo per consentire la ricarica attraverso la propria rete domestica.

A supportare l’e-mobility una nuova rete di stazioni di ricarica veloce a 22 KWH, in fase di costante implementazione nel centro storico e nei quartieri, sia attraverso le tradizionali colonnine sia con l’inserimento dei nuovi “pali smart” a presa singola o doppia: alla fine del 2021 saranno 100 le postazioni di ricarica in città, facendo di Verona una delle città europee col maggior numero di ricariche veloci per abitante. Electrify Verona sta già ottenendo risultati importanti: al dicembre scorso la rete di ricarica di AGSM aveva erogato 30.637 KWH, pari a circa 3mila ricariche effettuate in città mentre nel 2018 il numero delle vetture elettriche immatricolate a Verona è cresciuto dell’86%.