Abercrombie&Fitch in vendita. Rumors. Boom del titolo in Borsa

Vola a Wall Street il titolo di Abercrombie & Fitch, che sale del 12%, i massimi da cinque mesi, dopo indiscrezioni dell'agenzia Reuters, secondo cui la catena di abbigliamento casual sarebbe nel mirino di altri retariler per un possibile takeover. Secondo le fonti, Abercrombie, in passato molto apprezzato soprattutto dai giovani, ma da tempo in difficolta' nel ritrovare slancio e arginare il calo dei clienti, ha dato incarico alla banca di investimento Perella Weinberg Partners di valutare le manifestazioni di interesse, che non e' detto portino effettivamente a un'acquisizione.

La societa', che per il momento non commenta, ha visto calare le vendite nei negozi aperti da almeno un anno negli ultimi quattro trimestri e in 19 degli ultimi 20 trimestri. Il titolo, che a inizio aprile era scivolato al minimo in 17 anni, ha recuperato il 19% circa da allora e sale del 5,6% finora nel 2017. La capitalizzazione di mercato si aggira attorno a 862 milioni di dollari.

L’azienda, secondo quanto ricostruisce il sito Pambianco, ha chiuso il 2016 con vendite in calo del 5% rispetto al 2015 a 3,327 miliardi di dollari, mentre i profitti sono precipitati a 4 milioni di dollari dai 35,6 milioni dell’anno precedente. Nel 2016, Abercrombie ha chiuso 54 punti vendita negli Stati Uniti, confermando le proprie difficoltà finanziarie. Lo scorso febbraio il gruppo ha inoltre promosso Fran Horowitz, presidente e chief merchandising officer dal dicembre 2015, in qualità di nuovo Ceo. Il momento nero di Abercrombie conferma l’impasse del retail americano.

Le indiscrezioni sulla prossima messa in vendita arrivano infatti in scia alla bancarotta di colossi a stelle e strisce come Aéropostale, Pacific Sunwear of California, Sports Authority, Vestis Retail Group e American Apparel, alla liquidazione di Vince e all’avvio di significativi processi di ristrutturazione per Macy’s e Sears.